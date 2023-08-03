Altının gram fiyatı, küresel finansal ortamdaki belirsizlikleri yansıtarak 1.680 lira civarında seyrediyor. Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.677 liradan tamamladı. Bu düşüş altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel gerçekleşti. Bu yazımızda altın fiyatlarındaki son eğilimleri ve piyasayı etkileyen faktörleri inceleyeceğiz.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürme yönündeki olası kararı, piyasadaki belirsizliklerin önemli bir nedeni olmuştur. Sonuç olarak, analistler altın fiyatlarının gelecekteki yönünü ölçmek için çeşitli ekonomik göstergeleri yakından takip ediyor. Temel göstergelerden bazıları şunlardır:

İngiltere Merkez Bankası'nın yurtdışındaki faiz oranı kararı, altın piyasası da dahil olmak üzere küresel ekonomi üzerinde dalgalanma etkileri yaratabilir. Faiz oranlarındaki beklenmedik değişiklikler altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açabilir. Avro Bölgesi'nde ÜFE, üretici düzeyinde enflasyonist baskıları ölçen önemli bir ekonomik göstergedir. Yüksek ÜFE rakamları enflasyonist endişelere işaret ederek yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açabilir.

Hizmet sektörüne yönelik PMI, ekonomik faaliyetler hakkında fikir veren önemli bir ölçüttür. Hizmet sektörü PMI endeksindeki bir düşüş, ekonomik büyümede bir yavaşlamaya işaret ederek yatırımcıları altına sığınmaya sevk edebilir.

3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

Altın haftaya 1.700 liradan başladı ancak yeni haftada 20 liranın üzerinde önemli bir düşüş yaşadı. Altının ons fiyatı şu anda yüzde 0,1'lik mütevazı bir artış göstererek 1.936 dolardan işlem görüyor. Ancak küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin endişeler nedeniyle karamsarlığını koruyor.

Gram altın, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından sabah saatlerinde 1.679 liradan işlem görüyor. Ayrıca çeyrek altın 2.760 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 11.140 liradan fiyatlanıyor.