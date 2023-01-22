Altın fiyatları yere göğe sığmıyor! Elinde gramı çeyreği olan sabırla meyvesini beklesin! Ok gibi fırlayacak

Ok gibi fırlayacak! Altın fiyatları yere göğe sığmıyor! Elinde gramı çeyreği olan sabırla meyvesini beklesin! Elinde 18-22 ayar bilezik, çeyrek, gram, tam, yarım altını olanlar fiyatlara kilitlendi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023 yılında altın fiyatlarıyla ilgili yeni öngörüsünü vatandaşlarla paylaştı. Altın fiyatları yere göğe sığmıyor. Elinde gramı çeyreği olan sabırla meyvesini beklesin. Olduğu yerden bir ok gibi fırlayacak. Milyonlarca kişi altın fiyatlarındaki son gelişmeleri büyük bir merakla takip ederken fiyatlarla ilgili dikkat çeken yorumlar yapılıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek büyük ve küçük ölçekte yatırım yapanları uyardı. Memiş açıklamasında, "Altın, gümüş, pariteler ve borsalarda aşağı yönlü düzeltmeler, dolar endeksinin (dxy) toparlanmasını destekler." dedi.

"KAR SATIŞI BEKLENTİSİ..."

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son yaptığı açıklamada, "Altın onsu 1920 dolar. Ons altında tekrar toparlanma oldu. Enflasyon rakamlarının iyi gelmesi, ons altını pozitif etkiledi. 1920 dolar seviyesinde olsa da benim kar satışı beklentim devam ediyor." dedi.

"BEKLEMEYİ TERCİH EDİYORUM"

Memiş açıklamasına, "1860, 1850 dolar seviyesini beklemeyi tercih ediyorum. Gram altın TL ekranlarda 1165 lira seviyesinde. 1179-1184 lira aralığında." şeklinde devam etti.

"TOPARLANMASINI DESTEKLER"

Memiş açıklamasında, "Altın, gümüş, pariteler ve borsalarda aşağı yönlü düzeltmeler, dolar endeksinin (dxy) toparlanmasını destekler." dedi.

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