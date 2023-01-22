PTT duyurdu: Emekliye 100.000 TL ödeme yapacak, Limitleri yükseltti

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde, PTT aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, PTT'nin yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak, hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı eğer PTT üzerinden alıyorsanız veya maaşınızı PTT'ye taşıdıktan sonra ilk maaşınızı bu bankadan çekmiş olmanız durumunda, sizinde almış olduğunuz emekli maaşı hesabına göre, 100000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara PTT üzerinden ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir.

Emekli olan kişilere bankalar uygun faiz oranlarıyla birlikte işlem verirken, PTT üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılacaktır.

Ptt, Emekli Kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Ptt üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu size en yakın PTT şubesine giderek, 100000 TL 24 ay vadeli kredi kampanyasına katılmak istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Ptt gişe personeli, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin aktif Bank üzerinden kredi başvurularını alacak, onaylanan bu kredileri, hesaplara yatıracaktır.

Ptt üzerinden aynı zamanda cep telefonunuz aracılığıyla birlikte de SMS ile ihtiyaç kredisi almanız da mümkün olmaktadır. Ptt, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirmek için PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 30 50 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. gönderilen mesaj sonrasında değerlendirme, hızlı bir şekilde yapılacak ve onaylanan kredinin ne kadar olduğu hakkında bilgiler sizlere kısa mesaj ile gönderilecektir.