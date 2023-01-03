Altın alanlar, altın yatırımı yapanlar bu detayı es geçiyor! Yarı yarıya düşebilir!

Yarı yarıya düşebilir! Altın alanlar, altın yatırımı yapanlar bu detayı es geçiyor! Altın bu yıl için yükselişini sürdürmeye devam ederken bu yukarı yönlü gidişin çok uzun sürmeyeceği konusunda çeşitli yorumlar bulunuyor. Bu yorumlar yapılırken altının yükselişinin sürmesi ve rekora koşması söz konusu.

Altın Fiyatlarını En Çok Ne Etkiliyor?

Gram altın kısa süreli düşüşlerin ardında yeniden yükselmeye devam ederken bu düşüş dönelerinde çok radikal yorumlar yapılmaya devam ediyor. Altının çok kaybettireceği ve gram altın fiyatının yarı yarıya düşeceği şeklinde çok etkili yorumlar yapılıyor.

Bu yorumlara inanarak altından vazgeçenler olabileceği gibi altında kalanlar kazanmaya devam ediyor.

Altının bu fırtınalı dönemlerine sebep olarak FED kararları gösteriliyor. Her FED kararının alınacağı dönemde ülkemizde bu tür sıkıntıların yaşandığı ifade ediliyor.

Altın ile dolar arasındaki bu ilişki sebebiyle dolar yükseldikçe altının da yükselişe geçmesi söz konusu. İşte bunu bilenler altının eninde sonunda yükselişe geçeceğini bilerek yatırımlarına devam ediyorlar.



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