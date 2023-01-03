Onlarca ilde ucuza ev satışları bugün başladı! Cillop gibi evler sadece 300 bin lira! Hemen başvurun!

Cillop gibi evler sadece 300 bin lira! Hemen başvurun! Onlarca ilde ucuza ev satışları bugün başladı! Bu müjde ile birlikte biraz birikimi olan kişilerin ev sahibi olma ümidi yeniden yeşerdi. Bu müjdeli haber TOKİ’den geldi. TOKİ hazırladığı yeni projelerini vatandaşlarla paylaştı. TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat ve ödeme koşuluyla 3 bin 151 konut satışa sunacak.

Son günlerde her konuda olduğu gibi ev fiyatlarında da büyük bir yükseliş söz konusu olmuştu. Dar ve orta gelirli için ev satın almak neredeyse imkansız hale gelmişti. İşte tam da bu sırada çok büyük bir müjde verildi.

Sadece 300 Bin Lira Konutlara Başvuru Nasıl Yapılır?

Toki tarafından sunulan uygun fiyatlı konut satışlarına yakında başlanacak. Bu müjdeli haberin detaylarını merak edenler ev için yapılacak olan başvuruların nereye ve nasıl yapılacağını merak etmeye başladılar. TOKİ konutları için başvurular bankalar aracılığıyla yapılacak. Yapılan açıklamalarda başvuruların Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla yapılacağı ifade ediliyor.

Bu başvuruların her il için ayrı ayrı tarihlerde yapılacağı ifade edildi. Başvurularda ödeme ile ilgili olarak sizlere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu proje kapsamında birçok ilde çok sayıda kişinin ev sahibi olacağı biliniyor.

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