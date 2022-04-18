Alperen Duymaz'ın Erkek Severse Dizisi Sonrasında Yeni Projesi Belli Oldu

Genç oyuncu Alperen Duymaz, özellikle Son Yaz isimli dizi projesi ile kariyer hayatında önemli bir yükseliş yaşamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Erkek Severse isimli dizi ile ekranlarda yer alan başarılı oyuncu, projede sergilemiş olduğu performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Projenin kısa bir süre öncesinde final yaptığı öğrenildi ve Alperen Duymaz'ın hayranları oyuncunun bir sonraki projesinin ne olacağını merak etti. Konu hakkında öğrenilen detaylı bilgilere göre Alperen Duymaz sevenlerinin hasretinin uzun sürmeyeceği ifade edildi ve ünlü isim yeni proje müjdesini verdi.

Duymaz, Küçük Tatlı Yalancılar isimli projesi dizi dünyasına ilk adımını atmış ve daha sonra Bodrum Masalı, Zemheri ve Çukur gibi dizilerde de performans sergilemişti. Ünlü oyuncunun en büyük çıkışı ise Son Yaz isimli dizi ile gerçekleşmiş ve ünlü isim söz konusu projede Akgün karakterine hayat vermişti.

Alperen Duymaz, Son Yaz isimli projenin final yaparak televizyon ekranlarına veda etmesi ardından bu defa tercihini dijital bir projeden yana kullanmıştı. Alperen Duymaz’ı Son Yaz dizisinde çok beğenen hayranları oyuncunun yeni tercihini merak ve heyecan içerisinde beklemiş ve Erkek Severse isimli dizinin duyurunun yapılması sonrasında diziye karşı ilgi göstermişti. Bu şekilde ünlü oyuncu son olarak bir dijital proje ile sevenleri karşısına çıkmış oldu. Dizi, 14 Nisan tarihinde paylaşılan 25. ve 26. bölümleri ile izleyici kitlesine veda etti ve hayranlarına üzüntüye boğdu.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ’un bebeği Kurt Efe'nin doğumunu tebrik etmek için hastaneye gitti ve gazetecilerin kendisine sorduğu sorulara da samimiyetle cevap verdi. Oyuncu yeni işlerinin olduğunu ve görüşmelere gittiğini belirtirken henüz bir şey söyleyemeyeceğini ve projenin gizli kalmasını istediğini ifade etti.