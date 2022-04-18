Ziraat Bankası Kimlik Numarası Son Hanesine Göre 22.000 TL Ödeme Yapıyor! 

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, kimlik numarasının son hanesine göre, vatandaşlara 22.000 TL'ye kadar nakit vereceğini açıkladı. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için yapılan bu kampanyada banka müşterisi olsanız da olmasanız da hemen işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 22.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişilere 1.96 faiz oranlarıyla işlem yapılacak ve 36 ay vadeye kadar kredi kullandırılacaktır. İhtiyaç kredisi almak istiyorsanız, bazı şartları da uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda vatandaşlar, bu kredileri alabilmeleri için banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında sizlerde onay alıp almadığınızı hemen görebilirsiniz.

Ziraat Bankası Nakit Kredi!

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuç veren bankaların başında gelmektedir. Sizlerde acil ihtiyacınızın olması durumunda ilk tercih edeceğiniz, bankaların başında gelen Ziraat Bankası, sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekliye ve borcu olan kişilere kredi imkanı sunmaktadır.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında banka sizlere, bireysel ihtiyaç kredisi olarak 22000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak işlem yapacaktır.

Sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gidebilir veya banka şubesine gidecek zamanı olmayan kişiler internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

22000 TL gelir belgesiz kredi kullanmak istiyorsanız bu bankada bir hesabınızın olması veya maaş müşterisi olmanız gerekiyor. Yapılan incelemeler sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde kredi kullanabilecektir. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak, kredi kullanmak istiyorsanız, sadece 22000 TL değil. 250000 TL'ye kadar banka üzerinden ihtiyaç kredisi ve borç transferi kredisi kampanyasına katılabilir, tüm banka borçlarınızı tek bir yere ödeyerek emekli maaşınızı bu bankaya taşıyabilirsiniz.