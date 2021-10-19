Alperen Duymaz’dan Yeni Dizi Müjdesi!

Yetenekli oyuncu Alperen Duymaz, Son Yaz isimli televizyon dizisi projesi ile beğeni toplamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, Ali Atay ile birlikte rol almış ve sergilediği performansı ile ilgileri üzerine çekmişti.

Final yaparak ekranlara veda etmesinin ardından yeni bir projeye imza atan genç isim yeni dizi müjdesini verdi ve detaylar merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun Erkek Severse isimli yapımda başrol oynayacağı bilgisine ulaşıldı ve ünlü oyuncu yeni rolü ile sevenlerini heyecanlandırdı.

Ünlü oyuncu Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Son Yaz isimli televizyon dizisi projesinde Akgün isimli karaktere hayat vermiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Son 1 yılda hayran kitlesini ikiye katlayan ve ekranların aranan yüzü haline gelen ünlü oyuncu Alperen Duymaz, yeni projesi ile de merak konusu oldu.

Reyting oranlarının düşük gelmesi nedeni ile Son Yaz isimli dizinin final yapılmasına karar verilmiş ve hayran kitlesi de bu karara tepki göstermişti. Projede “Akgün” karakterine hayat veren genç isim Alperen Duymaz, Son Yaz dizisi ardından da yeni projesini duyurdu ve detaylar merak edildi.

Duymaz’ın Gold Film ile anlaşma yaptığı bilgisine ulaşıldı ve ünlü oyuncunun Erkek Severse isimli dizide başrol oynayacağı öğrenildi. Alperen Duymaz'ın projede başrol oynayacağı bilgisinin yanı sıra kadın başrol oyuncusunun da kim olacağı merak edildi. Konu hakkında edinilen son bilgilere göre kadın oyuncunun ismi henüz belirlenmedi fakat belirlemeler için çalışmalar devam ediyor. Oyuncunun hayranları ise Erkek Severse isimli dizide Alperen Duymaz'ın partnerinin Hafsanur Sancaktutan olmasını talep ediyor ve bu konuda paylaşımlar gerçekleştiriyor. Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, Erkek Severse isimli yeni dizide Kenan karakterine hayat verecek ve Kenan karakterinin hayatı Zeynep ile kesişecek.