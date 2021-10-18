Melisa Şenolsun’dan Netflix Filmi!

Genç oyuncu Melisa Şenolsun, Atiye isimli dizi ile kariyer hayatında büyük bir sıçrama yaşamış ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Bugünlerde Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesinde rol alan ve sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile izleyici kitlesinden beğeni toplayan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun hakkında yeni gelişmeler öğrenildi. Oyuncunun yeni filminin kısa süre içerisinde Netflix'te olacağı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, Kimya isimli film ile izleyici karşısına çıkacak ve adından söz ettirecek.

25 yaşındaki yetenekli oyuncu Melisa Şenolsun, Küçük Tatlı Yalancılar isimli dizide Hande karakterine hayat vermiş ve bu şekilde dizi dünyasına adım atmıştı. Daha sonra TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, diziye renk kattı ve adından söz ettirdi.

Yine Netflix'te yayınlanan Atiye isimli dizide Cansu karakterini başarılı bir şekilde canlandıran ünlü oyuncu Melisa Şenolsun oyunculuktaki yeteneğini ortaya çıkarmış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Bu kez yeni bir filmde sahne alan Şenolsun merak içerisinde bekleniyor.

Ünlü oyuncunun başrolünde yer aldığı Kimya isimli filmin senaristliği ve yönetmenliği Umut Evirgen tarafından gerçekleşti. Filmin oyuncu kadrosunda ise genç oyuncu Melisa Şenolsun’un yanı sıra Belçin Bilgin, Levent Üzümcü, Necip Memili, Bora Akkaş, Celil Nalçakan ve Esra Ruşan gibi birbirinden değerli isimler de bulunmakta.

Kimya isimli filmde iki yalnız insanın fiziksel olarak iç içe geçmiş mekanlarda hikayelerinin kesişmesi anlatılacak ve melankolik bir hava filme sahip olacak. 20’li yaşlarındaki bir kız ile 50'li yaşlardaki beyaz yakalı bir adamın birlikte geçirdikleri saatler boyunca rahatsız olmadan ve sınırlarını açmadan yalnızlıklarını unutturmaları melankolik ve sıcak bir dille gözler önüne serilecek.