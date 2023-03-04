Alperen Duymaz Ego Dizisiyle Döndü, Sevenleri Hayran Kaldı!

Ego isimli televizyon dizisi projesinin yayın hayatına başlaması ile Alperen Duymaz'ın hayranlarının ilgisi alevlendi ve oyuncu gündemde yer aldı. Ego dizisinin başarılı oyuncusu Alperen Duymaz bir süre önce son yaz dizisinde rol almıştı. Fox TV ekranlarında pazar akşamlarında izleyici ile buluşan Ego dizisi güçlü bir hikaye ile ekranlarda yayınlanıyor. Akgün karakterine hayat vererek Son Yaz isimli dizi projesinde performans sergileyen Alperen Duymaz daha sonra tercihini Ego dizisinden yana kullanmıştı.

Kariyer hayatında Son Yaz dizisinin önemi büyük olan ünlü oyuncu bu proje sayesinde ismini geniş bir kitleye duyurmayı başarmıştı. Aradan geçen 1,5 senelik bir ara sonrasında benzer bir şekilde hayranları karşısına çıkan Alperen Duymaz bu defa Ego dizisinde rol alarak güçlü bir oyunculuk performansı sergiliyor.

İlk iki bölümünü ekranına taşıyan ve ilgileri üzerinde toplayan Ego dizisi erkeğe güven olmaz isminin kısaltması olarak yayınlanmaya başlamıştı. Melisa Aslı Pamuk ile Alperen duymaz partnerliği de büyük ilgi görüyor ve dizi ekranlarda yayınlanıyor. İki genç oyuncu Çarpışma dizisinde beraber rol almış ve beğeni toplamıştı. Seneler sonra aynı seti paylaşma fırsatı yakalayan iki ünlü isim ekran uyumları ile ilgi topluyor. Diğer taraftan Alperen Duymaz, Son Yaz dizisinde Hafsanur Sancaktutan ile partner olmuş ve iki ünlü oyuncu bu dizi ile çok ünlü olmuştu.

Yeni dizisinde güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile çok güçlü bir uyum yakalayan Alperen Duymaz ekran başına geçerek hayranları karşısına çıktı. Yeni dizisinde kararlı ve sert bir erkek karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erhan olarak izleyici ile buluşuyor. Para karşılığında Sibel ile 3 gün birlikte olan Erhan yaptıkları ile dizinin gündeminde yer aldı. İzleyici Erhan ile Sibel sahnelerini merak ediyor ve Erhan'ın Sibel'i korumaya çalışma sonrasında olaylar iyice karmaşık bir hal alıyor.