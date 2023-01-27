Almayan emekli kalmasın, nakit ihtiyacı olan kişilere emekli maaşı hesabı üzerinden ek ödeme verilecek

Emekli maaşı hesabı üzerinden yapılan nakit ödemeler ile ilgili tekrardan bir duyuru paylaşıldı ve limitler yükseltildi. Emekli maaşı alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda istedikleri zaman bankadan kredi alabilecek ve kredi kullandıktan sonra düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda ihtiyacı olmaları durumunda ek kredi alabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanabileceğiniz emekli kredilerine katılmak isteyen vatandaşlar bu hafta içerisinde yapacakları tüm başvurularda en düşük faiz oranlarından yararlanacaklar ve hızlı bir şekilde Onay alacaklardır.

Emekli maaşı hesabı üzerinden ek ödemeler başladı...

Emekli maaşı alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalara katılarak diledikleri zaman kredi ödemesi alabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kendi Bankası üzerinden yapılan başvurularda internet bankacılığını kullanan tüm emeklilere 50.000 TL 36 ay vadeli ödeme veriyor. Kamu bankalarının internet bankacılığında kullanarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılacak ve onaylanan krediler hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar banka müşterisi olması durumunda Kredi ödemelerini gerçekleştirecekler ve alacakları bu krediler ile birlikte hesaplarına istedikleri zaman ödemeler atabileceklerdir.

PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar PTT şubesine giderek aktif bank'ın vermiş olduğu emekli kredisi kampanyasına katılabilir veya cep telefonları üzerinden PTT emekli kredisi başvurusunu yapabilmektedir. PTT emekli kredisi için PTT yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yine kendi bankaya kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden 30 50 numarasına göndermeniz durumunda emekli kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.