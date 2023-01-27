Sigortalı olarak çalışan vatandaşları 30.000 TL limit ayrıldı, hemen onay verilecek

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Akbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemelerini gerçekleştirecek olan kişilere 30.000 TL gelir belgesiz ödeme vermektedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil Para ihtiyacı olan tüm bireysel müşterilerin kredi notu 1500 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak Akbank üzerinden diledikleri zaman kredi ödemesi alabileceğini söylemek istiyoruz. Akbank resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmış olduğu bu duyuru ile birlikte başvuruları almaya başladı ve uzun süre içerisinde başvurularını gerçekleştirip onay alamayan kişilere de kredi onayı vereceğini duyurdu.

Akbank kredi kampanyası

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların son iş yerlerinde 6 aydır sigortası olması durumunda en yakın Akbank şubesine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz bireysel müşteri temsilcisi üzerinden 30.000 TL için başvuru formunu doldurabilir ve kredi başvurusu yapabilir.

Akbank şubelerine gitmeden ne kadar kredi onayı aldığınızı görmek istiyorsanız banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için akbank'ın 44-25 numarasını atacağınız mesajlar ücretli olmaktadır. Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı 44-25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız ve banka değerlendirmeyi yapacak sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler verecektir.