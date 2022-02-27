Yapı Kredi Bankası bireysel müşterilere kimlik numarasına göre 10.000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Yapı Kredi Bankası 10.000 TL nakit kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Yapı Kredi Bankası üzerinden 10.000 TL kredi kullanmak istiyorsa banka şubelerine giderek veya banka şubelerine gitmeden SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. Yapı Kredi Bankası acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar kullanacakları 10.000 TL ihtiyaç kredisi için başvurularını artık hızlı bir şekilde oturdukları yerden yapabiliyor.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında Yapı Kredi Bankası müşterileri 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerektiği açıklandı. Banka kredi notunda herhangi bir sıkıntı olmayan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa Yapı Kredi bankası'nın 10.000 TL'ye gelir belgesiz olarak vereceği bu Kredi kampanyasına hemen katılabilir.

Yapı Kredi Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı ondandır faydalanıyor. Sms ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek bireysel yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirlerini yazacak daha sonra 4411 numarasına göndermeleri durumunda Kredi başvurusunda bulunmuş olacak ve bu başvuru sonrasında 5 dakika içerisinde cep telefonuna gelecek olan mesaj ile birlikte Kredi sonucu öğrenilecek.

Yapı Kredi Bankası SMS haricinde internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden de 10.000 TL için başvuruda bulunmanıza imkan sağlamaktadır. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar da cep telefonuna gelecek olan referans kodu ile birlikte kredi ve sonucunu öğrenebilir.