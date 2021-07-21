Alina Boz Bodrum'da Arkadaşları ile Birlikte Görüntülendi

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile bir süredir aşk yaşayan başarılı oyuncu Alina Boz, Bodrum'da tatil yapmaya devam etti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mithat Can Özer ile beraber görüntülenen ünlü oyuncu, bu kez arkadaşları ile beraber denize girdi ve tatilin tadını çıkardı. Turgutreis’te bulunan bir otelin plajında görüntülenen ünlü oyuncu Alina Boz, keyifli halleri ile dikkatleri üzerine topladı.

Başarılı sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özez ile uzun bir süredir aşk yaşayan sevilen isim Alina Boz, Bodrum'da tatil yapmaya devam etti ve önceki gün arkadaşları ile görüntülendi.

Lacivert bikinisi ile Turgutreis’te bulunan bir otelin plajında kameralara yansıyan 23 yaşındaki başarılı oyuncu Alina Boz'un yanında sevgilisi Mithat Can Özer'in olmaması dikkat çekti.

Tatilin keyfini çıkaran başarılı oyuncu bir ara plajda arkadaşının bebeği ile oyun oynamayı da ihmal etmedi ve arkadaşları ile sohbet ederek eğlenceli dakikalar yaşadı. Neşeli halleri ile dikkat çeken ve tüm dikkatleri üzerine toplayan 23 yaşındaki ünlü oyuncu Alina Boz, diz boyunu geçmeyecek şekilde denize girerek serinledi.

Denizde serinlediği sırada yanında bulunan arkadaşları ile sohbet etmeyi de ihmal etmeyen ünlü oyuncu Alina Boz, daha sonra güneşlenmek için denizden ayrıldı ve gözlerden kayboldu.

Yaklaşık olarak 3 senedir Sezen Aksu'nun oğlu şarkıcı Mithat Can Özer ile beraber olan 23 yaşındaki ünlü isim Alina Boz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile ilk kez yaz tatilinde kameralara yakalanmıştı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz aylarda zorlu geçen salgın dönemi hakkında önemli açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu hiçbir şeyi ertelemeyi öğrendiğini belirtmişti ve seyahate çıkma hakkında planlar yaptığı haberini sevenleri ile paylaşmıştı. Vaka sayılarının azalması ardından 3 senedir birlikte olduğu Mithat Can Özer ile Bodrum'da tatil yapan oyuncu son olarak arkadaşları ile beraber denize girdi.