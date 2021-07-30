Aleyna Tilki ve Robot Evlendi!

21 yaşındaki başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam 30 Temmuz tarihinde “Sır” isimli şarkısı adına özel bir parti verdi. Tüm dijital platformlarda satışa çıkacak olan ve hem sözü hem de müziği kendisine ait olan Sır isimli şarkısı için video klibini yakın dostlarına özel bir parti yaparak tanıtan Aleyna Tilki, dikkatleri üzerinde topladı.

Genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşıma “evleniyorum” şeklinde bir açıklama yazmış ve daha sonra en çok konuşulan konular arasında yer almıştı. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yapmış olduğu paylaşım dikkat çekerken Aleyna Tilki'nin evleneceği yönünde çok sayıda haberler de yapılmıştı.

Aleyna Tilki “Sır” ismini verdiği yeni şarkısını müzik severler ile buluşturacağını açıkladı ve bir kır düğünü düzenledi. Ünlü şarkıcı klibinde birlikte rol aldığı robot ile evlenirken sosyal medya hesabından da paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

Kır düğününde ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin şahitliğini Ersay Üner yaparken, sevilen isim Cemal Can Canseven de robotun şahidi olarak adından söz ettirdi. Aleyna Tilki'nin Aır isimli şarkısının tanıtımı için düzenlenen düğünde davetli misafirler de DJ Doğuş Çabakçorun’un şarkıları ile keyifli dakikalar geçirdi.

Uzun bir süre ardından yepyeni bir Türkçe şarkı ile sevenleri ile buluşacak olan Aleyna Tilki'nin bir robot ile evlenmesi dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Hayran kitlesi ile yeni şarkısını paylaşacak olan Aleyna Tilki, Sır isimli parçasının tanıtımı için bir düğün yaptı ve robot ile evlenerek adından söz ettirdi. Prodüktör olarak dünyaca ünlü müzisyen Diplo ile beraber çalışmaktan çok keyif aldığını anlatan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki düğününü canlı yayında da gösterdi.

21 yaşındaki genç isim sosyal medya hesabından canlı yayın ile düğününü paylaşırken yeni şarkısının klibi için hazırlanan organizasyonda da dikkatleri üzerinde topladı. Ünlü isim Aleyna Tilki'nin robot ile evlenmesi ve düğününü sosyal medya hesabından yayınlaması magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.