Aleyna Tilki: Beni Eleştirebilirler Hissettiklerimi Değil!

Başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı ve çıkardığı “Sır” isimli şarkısının tanıtımı hakkında açıklamalarda bulundu. Tanıtım yapmak için robotla evlenmesini eleştirenlere yanıt veren genç sanatçı, Tarkan örneği ile dikkat çekti.

Aleyna Tilki Tarkan'ın her şarkısının tutup tutmadığı hakkında bir soru sorarken sanatçının efsane olduğunu dile getirdi. Tarkan'ın bazen gönlünden geçeni bazen de insanların istediğini yaptığını ifade eden Tilki, kendisinin ise gönlü ile hareket ettiğini belirtti. Paralel evrende içine öyle bir hikaye dolmuş olabileceğine vurgu yapan ünlü şarkıcı, açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Nişantaşı'nda bulunan butik bir mağazadan alışveriş yaptığı sırada objektiflere takılan genç şarkıcı Aleyna Tilki, marka takıntısı olmadığını anlattı. Marka takıntısı bulunamadığını ancak proporsiyon takıntısı olduğunu ifade eden şarkıcı, bir de ruhu olup olmadığına baktığını söyledi. Zaten yarı Türkiye yarı yurt dışında yaşayacağını ifade eden genç isim, hususi olarak yurtdışına gitmediğini ifade etti. Orada çok kalması sebebi ile alışverişini yapıp geldiğini açıklayan ünlü şarkıcı dikkat çekti.

Kendisinin magazin figürü olmaya başladı yönünde çıkan eleştirilere yanıt veren ünlü isim, bazen kalbinden geçenleri yaptığını dile getirdi. 21 yaşındaki Tilki, onlara çok güldüğünü ve eskiden de her gün manşetlerde olduğunu açıkladı. Hep bu şekilde anıldığını, hep magazin figürü olduğunu ve konuşulduğunu ifade eden ünlü isim, her zaman formüllü şeyler yapmak yerine gönlünü görmelerini istediğini dile getirdi.

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere kızmadığını açıklayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, kalbine göre hareket ettiğini de dile getirdi ve çıktığı günden beri eleştirmeyen tek bir günü olmadığını söyledi. Kendisini eleştirebileceklerini açıklayan genç şarkıcı, hissettiklerini ve kalbini ise asla eleştirmeyeceklerini söyleyerek dikkatleri üzerinde topladı.