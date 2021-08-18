Kayahan'ın Kızı Babasının Eski Eşine Sitem Etti!

2015 senesinde yaşamını yitiren başarılı şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının eski eşi İpek Açar’a sitem etti ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Babasının eski eşinin yeniden evlenmesine rağmen soyadını kullanmaya devam etmesi hakkında açıklamalar yapan Beste Açar, dikkatleri üzerinde topladı.

Oğlu ile birlikte önceki gün usta sanatçının mezarını ziyaret eden Beste Açar, babasının eski eşinin iki soyadı kullanmak istiyor ise kızlık soyadını kullanabileceğini söyledi. İki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durumun oluşmasının ise dünyada ilk olabileceğini ifade eden Beste Açar, hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

2019 senesinde müzisyen Alper Kömürcü ile dünya evine giren İpek Açar’a tepki gösteren Kayahan'ın kızı, geçtiğimiz gün oğlu ile birlikte babasının mezarına gidip duygusal anlar yaşadı. 47 yaşındaki Beste Açar, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada babalar ve annelerin asla ölmeyeceğini, sanki hiç gitmemiş ve hep var gibi olduğunu söyledi.

Yapmış olduğu açıklamaların babasını yakından tanıyan herkesin onun bir parçası olduğunu anlayacağın ifade eden Açar, önemli ifadeler kullandı. İpek Hanım’ın evlenmesi sebebiyle artık babasının soyadını kullanmamasına rica ettiğini bir kez de sosyal medya hesabı üzerinden belirten Açar, şahsın iki soyadı istiyorsa kızlık soyadı kullanabileceğini ifade etti.

Bunun yanı sıra babasının Balıkesir'de bulunan evinde şimdiki eşi ve eşinin annesi ile birlikte yazı geçiriyor olmalarına da izin vermediğini ifade etti. Evde İpek Hanım’ın babası ile evlendiğini ve kız kardeşinin okul çağına kadar orada büyüdüğünü dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Kayahan ile İpek Açar, 2019 senesinde dünya evine girmiş ve 2000 yılında kızları Aslı Gönül’ü kucaklarına almıştı. 3 Nisan 2015 tarihinde ise hayata gözlerini yuman ünlü şarkıcı Kayahan sanat dünyasını adeta yasa boğmuştu.