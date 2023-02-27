1 LT, 2 LT, 3 LT, 4.5 LT, 5 LT ayçiçek yağında gel beni al indirimi yapıldı! Stok yapılacak cinsten

Yağ fiyatları üzerinde yapılacak olan indirimler sayesinde özellikle halkın zor dönemlerden geçtiği bugünlerde yardımcı olunması ve özellikle 1,2 ya da 3 gibi çeşitli fiyat ve litre karşılaştırması yapılarak kişilerin kendilerine en uygun olan fiyattaki ürünleri almalarının gerekli olduğu vurgulanmıştır. Neticede yapılacak olan bu indirimlerin kaliteli olduğu ve gerekli olduğu vurgulanarak halkın bunlardan yararlanabileceği bildirilmiştir.

Bu indirimli fiyatlar neticesinde kullanılacak olan işlemler sonrasında olumlu sonuçların elde edileceği bilindiği için bu kapsamda işlemlerin gerçekleştirilmesi kişilere yardım sağlamaktadır. Ayçiçek yağı indirimleri kapsamında kişilerin bu indirimlerden faydalanarak yarar sağladığı da bilindiği için yapılacak olan işlemlerde bunların öngörülerek işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği de vurgulandı.

A101 market zincirinde ayçiçek yağı fiyatlarındaki son durum da paylaşıldı. İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları:

Komili Ayçiçek Yağı 5 L 155 TL

Ayçiçek Yağı 1 L Komili 42,25 TL

Vera Ayçiçek Yağı 2 L 69 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L 42,25 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 L 73 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L 73 TL

Vera Ayçiçek Yağı 1 L 37,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L 57,95 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 153 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 2 L 73 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 1 L 36,90 TL

Safya Ayçiçek Yağı 3 L 99,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L 38,50 TL

Dare Ayçiçek Yağı 3 L 99,90 TL

Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 L 144 TL

Yudum Kavanoz Ayçiçek Yağı 4,5 L 153 TL

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