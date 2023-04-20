PTT TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlara Ödeme Verecek: 22 Bin TL IBAN Numarasına Yatacak 

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 22000 TL'ye kadar ödeme yapacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Kredi ödemeleri, 36 ay vadeli ve uygun faiz oranlarıyla gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarına uygun olan kişilere kredi verileceği belirtilirken, Ptt, kredi işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için başvuru sahiplerinin banka müşterisi olmalarını önerdi.

Ptt kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekler. 22000 TL kredi ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşların ilk taksit ödemesine 3 ay ertelemeli kredi ödemesi verilecek. Başvurular, Ptt şubeleri veya Aktif Bank aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Başvuru sonucunu öğrenmek isteyenler, SMS servisini kullanarak kolayca başvuru sonucunu öğrenebilirler.

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 22000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Kredi ödemeleri, 36 ay vadeli ve uygun faiz oranlarıyla gerçekleştirilecek. Ptt, kredi başvurusunda bulunacak olanların banka müşterisi olmaları durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanabileceğini bildirdi.

Ptt Kredi Başvurusu:

Ptt, nakit ihtiyacı olan vatandaşların kredi başvurularını gerçekleştirmeleri için 22000 TL'ye kadar kredi ödemesi sunuyor. Başvurular Ptt şubeleri veya Aktif Bank aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Başvuru sahipleri, SMS servisini kullanarak başvuru sonucunu öğrenebiliyor. İlk taksit ödemesi, 3 ay ertelemeli olarak yapılabiliyor.

İhtiyaç Kredisi Kampanyası:

Ptt ve Aktif Bank, ortaklaşa düzenledikleri ihtiyaç kredisi kampanyasıyla, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı ödeme imkanı sağlıyor. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, SMS ile kolayca başvuru yapabilirler. Kampanya dahilinde, kredi politikalarına uygun olan bireysel müşterilere kredi ödemeleri gerçekleştirilecek.

Emekliye Özel Kredi İmkanı:

Emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını bankalar aracılığıyla alıyorlarsa daha yüksek limitli krediler kullanabilirler.