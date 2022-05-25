Akşam 19.00'dan Sonra Banka Hesaplarına 25.400 TL Ödeme Yatacak! Başvuru Yapmayan Alamayacak

Bankalar üzerinden yapılan kampanyalara bir yenisi eklendi! Nakit ihtiyacınız varsa sizlere Denizbank, Akbank ve TEB bankası yeni bir kampanya duyurdu! 25.400 TL'ye kadar sizlere kredi imkanı verilecek ve bu kredilerde 400 TL masraf alınıp, 25.000 TL direkt hesabınıza yatacak!

Nakit ihtiyacı olan kişiler, Denizbank, Akbank ve TEB bankası üzerinden 36 ay vadeli kredileri bazı şartlara uygun olması durumunda alabilecekler. Banka kredi puanı uygun olan kişiler, gün içinde onay alırsa ve banka hesabı varsa, banka şubelerine gitmeden 19.00'dan sonra hesaplarına internet bankacılığı ile başvuru yapabileceklerdir.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Cep telefonlarınızın mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Cep telefonunuzun mesaj kısmına yazacağınız bu mesaj ile birlikte banka sizin TC kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulamayla 25000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Banka hesabı olan vatandaşlar ise mobil uygulamayı kullanarak istedikleri zaman kredi imkanından faydalanabiliyorlar.

Akbank

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredi almak istiyorlarsa, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank Direkt uygulamasına girerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi puanınız 1500 ve üzerinde olması durumunda sizlere 25000 TL'ye kadar kredi imkanı hesabınıza yatırılarak kullandırılmaktadır. Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına mesaj gönderebilir. Bu şekilde yapmış olduğumuz kredi başvurusunda, hızlı bir şekilde sonuç alabilir veya onaylanan tutar, hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

TEB Bankası

TEB bankası kredi alacak kişiler için başvurularını SMS ile yaptırıyor. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, TC kimlik numarasını 4466 numarasına mesaj atarak hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu şekilde kredinizin sonucunu öğrenecek ve kredi onayı almanız durumunda da krediniz TEB bankası hesabınıza yatacak!