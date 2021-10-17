Akıncı Neden Yok, Başlayacak Mı? Akıncı Ne Zaman Başlayacak?

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilgi çekici hikayesi ile beğeni toplayan Akıncı isimli televizyon dizisi projesi hakkında seyirci kitlesi merak doldu. İzleyiciler dizinin durumu hakkında araştırmalar yapmaya başladı ve projenin yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Ekip, 2020 senesinin Ağustos ayında dizi çekimlerine başlamış ve çekimler büyük bir emek ile gerçekleşmişti. Fantastik dizi projesi için büyük bir çaba gösteren oyuncu kadrosu birinci sezon ile beğeni toplamıştı.

Projenin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde ekranlara getirilmiş ve bir kahramanlık hikayesi televizyon ekranlarında yayınlanmıştı. Ekibin çekimleri başlamasından tam olarak 6 ay sonra dizinin 1. bölümü izleyici kitlesi ile buluşmuş ve fantastik yapım ilgi ile karşılanmıştı. Farklı bir teknik ile çekilen dizi özel animasyonlar ile yayına getirilmiş fakat bazı zamanlarda proje düşük reyting oranları elde etmişti.

Fantastik bir kahramanlık hikayesi olarak adından söz ettiren ve öne çıkmayı başaran başarılı proje, 13. bölümü ile ise bir dram hikayesini dönüşmüş ve yaşanacak gelişmeler merak konusu olmuştu. Projede yer alan Yılmaz Bayraktar, Tolga Tekin ve Yıldıray Şahinler gibi oyuncular bir süre sonra farklı yapılara geçmiş ve yollarına bu şekilde devam etmişti.

Büşra Develi ile Şükrü Özyıldız isimli iki başarılı oyuncunun oyuncu kadrosunda yer aldığı Akıncı isimli televizyon dizisi projesinin devam etmesi bekleniyor ve dizinin ikinci sezonda da yayınlanacağı düşünülüyordu. Dizinin başrolü olan Şükrü Özyıldız önemli açıklamalar gerçekleştirmiş ve dizinin ikinci sezonunda da seyirci kitlesi ile buluşacağını açıklamıştı. Diğer taraftan konu hakkında çok fazla bir bilgisi olmadığını da söyleyen Özyıldız, açıklamaları ile dikkatleri üzerinde toplamıştı. Seyirci kitlesi ise dizinin hala yayınlanmamasından dert yanıyor ve yaşanacak olan gelişmeleri merak ediyor. Akıncı isimi dizinin 2. sezonunun yayınlanması için bekleyişini sürdüren izleyici kitlesi, dizinin devam etmesinden yana.