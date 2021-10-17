Son Yaz Dizisi Veda Etti! Fox Tv Haklı

Son defa Fox TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan Son Yaz isimli televizyon dizisi projesi final bölümü ile yayın hayatını sonlandırdı. 26. yeni bölümü ile 16 Ekim 2021 tarihinde cCumartesi akşamında yayınlanan dizi ekran ömrünü tamamlayarak seyirci kitlesine veda etti. Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Alperen Duymaz gibi birbirinden başarılı 3 yetenekli oyuncunun başrollerinde bulunduğu hikayenin yarım kalması ise seyirci kitlesini üzüntüye boğan bir konu olarak görüldü.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada son zamanlarda reyting oranlarında düşüş yaşayan dizi hakkında final kararı alındığı belirtilmiş ve kanalın aldığı bu karar tepki ile karşılanmıştı. Dizi hayranları ise final kararının bozulması için bazı eylemlerde bulunmuş ve çeşitli paylaşıma gerçekleştirmişti. Kanalın final kararı almasının arkasındaki neden ise izlenme oranlarının düşük olması olarak gösterildi ve detaylar merak konusu oldu. Fox TV'ye yoğun bir şekilde itirazlarda bulunan seyirci kitlesi ise başarılı olamadı ve dizi ekran ömrünü tamamlayarak yayın hayatını sonlandırdı.

Çok sayıda hayranı olan dizi için binlerce tweet atıldı ve sosyal medya üzerinde kampanyalar düzenlendi. Üstelik bir imza kampanyasının bile başlatıldığı bilgisine ulaşıldı fakat yapılan hiçbir şey dizinin devam etmesi için yeterli olmadı.

Büyük bir çaba sergileyen dizi izleyicileri projenin yayın hayatına devam etmesi için pek çok eylemlerde bulunmuştu. Eylemlerde bulunan izleyici kitlesi başarısız oldu ve dizi 16 Ekim 2021 tarihinde yayın hayatını sonlandırdı. Cumartesi akşamında son bölümünü yayınlayan sevilen yapım, ekran ömrünü tamamladığını ilan etti ve izleyici kitlesi bu duruma oldukça üzüldü.

Final bölümünde düşük izlenme oranı alan dizinin artış göstermesi bekleniyor ve izleyici kitlesi umut doluyordu. Fakat gün sonunda beklenen bu durum da gerçekleşmedi ve oldukça düşük oranlar alınarak dizi ekran ömrünü tamamladı. Tüm kişiler kategorisinde 16. sırada yer alan Son Yaz dizisi sonuçları ile kanalı haklı çıkardı.