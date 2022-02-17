Emekliye Büyük Müjde! 3.000 TL Ek Ödeme Hemen Hesaplara Yatıyor!

Emekliye bahar müjdesi olarak değerlendirilen 3.000 TL'lik ek ödeme zaman kaybetmeden hemen hesaplara yatırılmaya başlanacak. Yaklaşık 1 ay boyunca sürecek olan bu önemli kampanyanın detayları da haberin devamında yer almaktadır.

Emekli vatandaşların yüzünü güldüren ek ödeme onaylandı ve bu konu ile ilgili hemen harekete geçilmiştir. 3.000 TL'lik parayı hesaplarına yatırılacak olan kişiler, emekliler olarak belirlendi ve bu ödemeler de bankalar üzerinden 3 bin TL'ye kadar nakit ödemeyi alabileceklerdir. Bahse konu olan bu nakit imkanı ise kredi kartı ya da kredi seçeneği ile sağlanmamaktadır.

Banka hesabı bulunan kişilere özel olarak 3.000 TL’ye kadar ödemeler anında onay alınarak ek ödeme, banka hesaplarınıza artı para olarak eklenecektir. Ödeme olarak verilen 3.000 TL, geri ödeme yapılması gereken bir tutar olmasına rağmen bu parayı ne zaman kullanıyorsanız o zaman için ödeme planı oluşturulmaktadır. 3.000 TL ödemeyi kullanan kişiler, 12 aylık taksitle ve de taksitli nakit avans şeklinde bu ödemeyi yapabilmektedir. Çalıştığınız banka ile görüşme yaparak 3.000 TL almak için beklemeden harekete geçmek isteyebilirsiniz.

3.000 TL Kimlere Ödeniyor?

Emekli vatandaşlara özel olarak müjdeli bir haber geldi. Kredi ya da kredi kartı kullanmayan 3.000 TL ödeme, bekleme olmadan anında maaş aldığınız banka ile görüşerek alınabilecek bir ödeme olarak sunulmaktadır. Ek ödeme hesaba artı para olarak aktarılacak ve de 12 ay taksitli seçenek ile ödenebilecek olan taksitli nakit avans, kolaylıkla geri ödeme planına dahil edilecektir. 3.000 TL almak için gerekli olan tek şart bankada, bir banka hesabının olması ve de emekli maaşı alıyor olmaktır. Emekli maaşı aldığınız banka ile iletişime geçerek, başvuru yapabilir, bu sayede hemen bu ödemenin banka hesabına yatırılmasını talep edebilirsiniz.

Hangi Bankalar Bu Ödemeyi Yapıyor?

Her banka, bu 3.000 TL’ye kadar olan artı para ödemesini yapmamaktadır. Ülkemizde kamu bankaları aracılığı ile yapılan bu ödeme, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve de Halkbank üzerinden bu ödeme, emekli maaş alan vatandaşlara özel olarak ödeme talep edilmesi durumunda bekleme olmadan yapılabilmektedir.