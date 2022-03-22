Akbank'tan Nakit Açıklaması Yapıldı! 20 Yaş Üzerinde Olan Kişiler 10.000 TL İçin Şartsız, Belgesiz Ödeme Alacak. Son dakika kampanyası ile birlikte kimler nakit alacak belli oldu. İşte detaylar...

Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyada 20 yaş üzerinde olan vatandaşlar on bin TL ve üzerinde nakit işlemleri için hızlı birşekilde sonuç alabilecektir. Akbank, başlattığı bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde hemen hesaplarına ödeme yapacaktır. Gelir belgesiz, şartsız ve masrafsız olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, Akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak, hızlı bir şekilde sonuç alabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaparak, işlem yapacak olan kişiler, 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebiliyor.

Akbank üzerinden SMS ile başvuru nasıl yapılır?

Akbank, yapmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere cep telefonlarından mesaj atmaları durumunda 5 dakika içerisinde kredi sonucunu gösteriyor, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderin. yapılan bu başvuru sonrasında banka, değerlendirmeyi hızlı bir şekilde yapacak ve sonucunu sizlere hızlı birşekilde gösterecektir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, Akbank üzerinden ayrıca internet sitesi üzerinden de başvuru yaparak, kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ayrıca, Direkt uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapabilecektir. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını hızlı birşekilde yaparak, Akbank'ın internet sitesi üzerinden veya direkt uygulaması üzerinden daha düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmaktadır. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda onay almaktadır.