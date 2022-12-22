Akbank’tan Büyük Yarı yarıya Kampanyası! Akbank Müşterilerine Duyuru Yaptı! Son Dakika Banka Hesabı Olanlar Dikkat

Akbank müşterilerine özel kampanyalar sunuyor. İnternetten yapılan alışverişlerin yarısı bankalar tarafından yapılıyor. Akbank, müşterilerine cazip kampanyalar sunmaktadır. Sitede bir de duyurusu var ve dikkat çeken bir kampanya. Akbank'ın Yarı Yarıya kampanyası hakkında daha fazla bilgi için haberi okuyun. Akbank, geniş çaplı bir online alışveriş kampanyasına ev sahipliği yapmaktadır. Başvuru durumunda kredi kartı serbest bırakıldıktan sonra bir sonraki ay karttan yapılan alışverişlerde %50 tarifesi karta yeniden işlenir. Online ödemeler Ekim, Kasım ve Aralık ayları için geçerlidir.

Akbank kampanyalarına katılmak için şartları yerine getirmelisiniz. Gereksinimleri karşılamak için kart başvurusunun Aralık ayında yapılması gerekmektedir. Aylık para çekme tutarı 200 TL ile sınırlıdır. Satın alma tutarının %50 sine kadar geri ödeme alabilirsiniz. Kampanyaya katılmak için daha önce banka ya da kredi kartı sahibi olan veya kredi kartını iptal eden kişiler kampanyaya dâhil değildir. Kampanyadan yararlanabilmeniz için kredi kartı başvurunuzun onaylanması gerekmektedir. Bu kampanya sadece online alışveriş içindir.

AKBANK KAMPANYASI

Kampanya detaylarına bankanın resmi internet sitesinden, müşteri hizmetlerinden veya size en yakın banka şubesinden ulaşabilirsiniz. Akbank üzerinden yürütülen kampanyaya katılmak için başvurunuzu Ekim ayı içerisinde yapmanız gerekmektedir. Aylık maksimum ödeme tutarı 200 TL şeklinde belirlenmiştir. Akbank tarafından yürütülen kampanyalara katılmak için lütfen bankanın resmi internet sitesini ziyaret ediniz. Müşteri hizmetlerini de arayabilirsiniz. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz.