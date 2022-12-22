İş Bankası Emekli Olan Kişilere "31 Aralık" Tarihine Kadar Yüksek Promosyon Ödemesi Yapacak

İş Bankasında Promosyon Çılgınlığı! Emeklileri banka müşterisi olarak kazanmak için sürekli olarak yeni ve güncel özel tekliflerin reklamını yapıyorlar. Emeklilerin emeklilik fonlarını belirli bir kasa hesabına promosyon veren bir bankaya aktarmaya karar verdiği promosyon modeli, hemen hemen her bankanın yaptığı bir işlemdir.

Şimdi de İş Bankası bir kampanya yürütüyor. Nakit para, İş bankası emekli maaşını bankasına devreden emeklilere verilecek. İş Bankası da yarışmaya katılarak yeni emeklilik promosyon kampanyası için nakit promosyon teklifinde bulunmuştur. Kısacası tüm bankalar şuan yarış halinde emeklileri kendi safına çekmeye çalışmaktadır. Emekliler ise en çok nakit para promosyonu hangi banka verirse o bankaya gitmeye kararlı.

EMEKLİYE 7500 TL ÖDEME

Milyonlarca insan bu haberi ve kampanyayı duyar duymaz İş Bankası'na gitti. Kampanyaya göre İŞ bankası, İŞ Bankası’na emekli maaşı yatıran müşterilerine 7500 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Emekliler için altın bir fırsat olarak bilinen emeklilik reklam kampanyalarındaki son gelişmeler, kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı.

Açıklanan kampanyaya göre İş Bankası, maaşını bankasına havale eden müşterilerine maaşın büyüklüğüne göre 7500 TL'ye kadar nakit olarak direkt ödeme yapacağını açıkladı. Şimdi bir emeklinin bankada hesap açmasını bekliyor. Bu banka emekli maaşını bankaya getiren kişinin maaşına göre promosyon ödemesi yapıyor ama süresi çabuk tükeniyor. Yani zaman daralıyor. İş Bankası'nın emeklilere destek olduğu bu kampanyaya son başvuru tarihi 31 Aralıktır.