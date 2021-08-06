Mahmut Özer Kimdir? Mahmut Özer Hayatı ve Özgeçmişi

Profesör Doktor Ziya Selçuk’un görevden affının kabul edilmesi üzerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer göreve atandı ve değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı olarak göreve atanan Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in hayatı ve özgeçmişi merak konusu oldu.

Sizler için Prof. Dr. Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar ile başarılar dilediği Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Mahmut Özer hakkında merak edilenleri ve detaylı bilgileri hazırladık.

5 Mayıs 1970 senesinde Tokat'ta hayata gözlerini açan Profesör Doktor Mahmut Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünü 1992 yılında bitirdi. 1992 ile 1994 seneleri arasında ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda görev aldı.

Dalaman Havalimanı'nda elektronik mühendisi olarak görev yaptığı öğrenilen Mahmut Özer’in, yüksek lisans ile doktorasını ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında tamamladığı bilgisine ulaşılmıştır.

1996 ile 2001 yıllarında yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Mahmut Özer 1994 ile 2002 seneleri arasında ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev aldı.

2002 senesinden 2010 senesine kadar Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev alan Prof. Dr. Mahmut Özer, kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü görevini ise 28 Kasım 2010 ile 4 Kasım 2017 tarihleri arasında yapan Özer, 1 Ağustos 2015 ile 1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevini de gerçekleştirdi.

Özer, aynı zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürüttü. Bunun yanı sıra, Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği görevlerinde de bulundu.

8 Ağustos 2018 tarihinde ise Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Profesör Doktor Mahmut Özer, son olarak Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmiştir.