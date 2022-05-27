Akbank'tan Anında Nakit Kampanyası! Müdür Onaylı ve Aynı Gün Kullanma İmkanı, 25.000 TL Ödeme İle İlgili Gelişme

Akbank üzerinden 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası duyurusu, bu sabah itibariyle başladı. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, internet bankacılığını kullanarak banka üzerinden 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve 36 ay vadeli alacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabileceksiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda bu bankadan en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

Nakit ihtiyacı olan kişiler, Akbank üzerinden başvuru yaptıktan hemen sonra bu bankada hesabı olması durumunda da Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kredi başvurusunu hemen yapabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek ve ağacın ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi imkanından faydalanabiliyorlar.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da bu bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmanız mümkün olmaktadır. 44 25 numarasına kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesaji gönderin. Yapılacak olan başvuru sonrasında kredi değerlendirme sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak ve onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgiler, mesajla gönderilecek. Yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında SMS ile onay alırsanız, en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte onaylanan tutar. 36 ay vadeye kadar kullanabilir veya bu bankada hesabınız varsa, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, SMS ile kredi onayı almış olduğunuz tutarı hesabınıza yatırabilirsiniz.

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin ayrıca, emekli olması durumunda da emekli maaşını bu bankaya taşıyarak, yüksek limitli krediler alabileceğini söyleyebiliriz, Akbank, emekli kredisi olarak 100000 TL'ye kadar vatandaşları hem ihtiyaç, hemde borç kapatma kredisi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdığınız zaman, ayrıca 2750 TL'ye varan emekli promosyonu imkanından da faydalanmanız mümkün olmaktadır. Emekli maaşı alan vatandaşlar, 2750 TL'ye kadar alacakları bu ödemeler ile birlikte hızlı birşekilde bu bankamın emekli müşterisi olabilir ve tüm emekli, ihtiyaç kredisi ve diğer tüm kampanyalarından kolayca faydalanabilir.