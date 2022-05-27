QNB Finansbank ve Dev 2 Banka Müdürleri Toplandı! Son Dakika Kararı ile 50.000 TL Ödenecek! Kimler Alacak?

Bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar hızlı birşekilde nın kredi imkanı sağlanacak. QNB Finansbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin kendi banka kredi politikalarına göre uygun olması durumunda kredi puanına göre, onay verilmektedir.

QNB Finansbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem sağlanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek, kredi kullanabilecek ve bu üç banka üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceksiniz.

Bankaların ortaklaşa almış olduğu kararda, kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanım 1400 ve üzerinde olması isteniyor. Bireysel müşterilerin, başvurularını gerçekleştirebileceği bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunuluyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak veya internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve kredi onayı alıp almadığını görebilir. QNB Finansbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirler ve kredi başvurusunda bulunabilirler. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurusu ile birlikte de onay alabilir ve en yakın banka şubesinden 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

Garanti ve Ziraat Bankası

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin kredi notuna bakıldığı gibi, ayrıca düzenli olarak bir gelirinin olup olmadığına da bakılmaktadır. Size en yakın banka şubesine giderek, kimlikle beraber 50000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorsanız, sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olmanız veya emekli olmanız gerekmektedir. Her iki bankada kendi kredi politikalarına uygun olan vatandaşa düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlarken, 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bir kredi imkanlı olur sizlere kolay bir şekilde kaygılandırmaktadır. Nakit ihtiyacınız olması durumunda ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilmektedirler.