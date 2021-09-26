Akbank'tan 0.55 faiz oranları ile 50.000 TL'ye kadar kredi kampanyası bu gece başladı. Akbank üzerinden 0.55 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirtilen şartlar ile birlikte bu banka üzerinden hemen kredi başvurusu yapabilecek ve onaylanan kredilerinde hemen aynı gün içerisinde hesaplarına yatırabilir. Akbank 36 ay vadeye kadar yapmış olduğu bu Kredi kampanyasında 50.000 TL'ye kadar müşterilerine kredi onayı verdikten sonra diğer bankadaki olan borçların da kapatmak isteyecektir. Akbank belirtilen Kredi şartlarına uygun olan müşterilere 0.55 faiz oranları ile birlikte hemen kredi onayı kullandıracaktır.

Akbank 0.55 faizli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 0.55 faiz oranları ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız akbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve buradan ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar verilecek olan bu krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplandı ise 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlanmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler isterlerse SMS atarak da hemen ne kadar kredi onayı aldıklarına görebileceklerdir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzdan ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir. 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu Kredi kampanyalarından SMS ile başvuru yapacak olan kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını da yazarak bu mesajı 4425 numaralarına gönderebilirler. 4425 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizleri hızlı bir şekilde Kredi sonucunu verecek ve ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında sizleri bilgiler sunacaktır.

Akbank mobil uygulamasından ihtiyaç kredisi...

Akbank yapmış olduğu tüm kampanyalarda kendi banka müşterilerine, Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yaptırmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler mobil uygulama üzerinden başvuru yapmak istiyorlarsa bankanın internet bankacılığı şifresini alarak Kredi başvurusunda bulunabilirler. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılan Kredi başvurularında banka müşterileri anında kredilerini kullanabilmektedirler. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman eğer Akbank direkt uygulaması üzerinden ona yollarsanız banka şubelerine gitmeden gelir belgesi vermeden hemen 50.000 TL'ye kadar kredi hesabı aktarabilirsiniz.