Banka Haberi: Bankamatik Kartı Olanlara 5000 TL Ödeme Yatıyor, Bankalar Harekete Geçti

5000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişilerin bankamatik kartı olmaları durumunda bankalar üzerinden hızlı bir şekilde onay olabilir ve hemen bu onaylı tutar kadar limitleri hesaplarına aktarabilir. Bankamatik kartı olan kişiler 5000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bankanın internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak hemen onay alabilecektir. 5000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler daha önce bankalar ile çalışmış olması durumunda başvuru yaptıkları zaman onay alabileceklerdir.

Ziraat Bankası bankamatik kartı olanlara 5000 TL ödeme yatıracak

Ziraat Bankası üzerinden bankamatik kartı olan kişilere 5000 TL ye kadar ödeme yatıyor. Ziraat Bankası bankamatik kartı olan kişilere 5000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme vermektedir. Ziraat Bankası banka hesabınız varsa internet bankacılığı şifresi alarak Ziraat bankası'nın mobil uygulamasına girebilir ve buradan 5000 TL'ye kadar başvuru yapabilirsiniz. 5000 TL ye kadar başvuru yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak toplamda ise 36 ay vadeli kredi kullanabilecektir. 5000 TL'ye kadar işlem yapacak olan kişiler 36 ay vadeli onay almak istiyorlarsa Kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli hesabınız veya çalışma hesabınız varsa daha uygun faizlerle sizlere özel kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

VakıfBank bankamatik kartı olan kişilere 5000 TL ye kadar ödeme yapıyor

Vakıfbank üzerinden de bankamatik kartı olan kişiler 5000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedirler. 5000 TL ve üzerinde kredi başvurusu yapmak isteyenler de yine bu bankadan kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlem yapabilir ve bankamatik hesaplarına onaylanan tutarı hemen atabilir. Vakıfbank 5000 TL başvuru yapmak istiyorsanız mobil uygulamaya giriş yapmadı ve buradan hızlı Kredi seçeneği ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilmeniz gerekmektedir.

İş Bankası bankamatik hesabı olan kişilere 5000 TL'ye kadar hemen Ödeme yapacak

İş Bankası üzerinden de bankamatik hesabı olan kişiler 5000 TL'ye kadar ödeme alabilmeleri için İşCep uygulamasından başvuru yapması gerekiyor. İş Bankası İşCep uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusu yaparsanız 5 dakika içerisinde sizlere sonuç gelecek ve hemen anında bu sonuç onaylı olursa onaylanan tutar hesabınıza yatırılacaktır. İş Bankası internet sitesi üzerinden de internet bankacılığına giriş yaparak buradan da 5000 TL için başvuruda bulunabilir hemen sonucunuzu 5 dakika içerisinde görebilirsiniz.