Akbank Yeni Kampanya Yaptı, 15.000 TL'ye Kadar Kredilerde Şart Aramadığını ve Hemen Onay Verdiğini Duyurdu

Akbank'ın sabah yaptığı açıklama ile birlikte 15 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı verileceği duyuruldu. Akbank yapmış olduğu kampanya ile birlikte 36 ay vadeye kadar ihtiyacı olan kişilere acil para desteği sunacak.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içerisinde başvuru yapabilir ve yine 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu görebilir. Akbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu duyuru ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilere hızlı bir şekilde anında kredi onayı verileceğini de duyuruldu.

Akbank kredi başvuru şartları nelerdir?

ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Akbank üzerinden kredi başvuru şartlarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Akbank 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi verirken bu kredileri vereceği müşterileri sorgulama yaptıktan sonra onay veriyor. ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankalar arasında yapılan kredi notu uygulamasında yüksek bir kredi puanı olması gerekiyor.

Kredi puanı düşük olan müşteriler maalesef kredi onayı alamayacaklardır. Akbank ayrıca 18 yaşından büyük olan kişilere ve bankalarda sıkıntısı olmayan kişilere kredi onayı vermektedir. 65 yaşından büyük olan kişiler ise emekli olmaları durumunda emekli kredisi kullanabilmektedirler. Ayrıca emekli olan kişiler Akbank üzerinden emekli maaşı alması şarkı da vardır. Belirtilen bu şartlara uygunsanız Akbank üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Bankadan yapmış olduğu son kredi kampanyası olan 15 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi kampanyası ve katılmak istiyorsanız banka şubelerine giderek kimlikleriniz ile birlikte başvuru yapabilirsiniz.

Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler 444 25 25 numarasını arayabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir. Yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında banka sizlere sonucunu verecek ve onay almanız ile birlikte krediyi de aynı gün içinde kullanacaksınız.

Banka ayrıca sms ile de müşterilerine kredi desteği veriyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın ve bu mesajı 4425 numarasına gönderin. Mesajı gönderdikten 5 dakika sonra banka sizlere sonucunu verecek ve onaylanan kredinizi de hemen kullanabileceksiniz.