TC Kimlik Numaranızı Yazarak 10.000 TL Ödeme Alacaksınız, Son Dakika, 2 Banka Duyurdu

Son dakika kredi haberi geldi. 2 Banka yeni yaptığı kredi kampanyası ile birlikte, başvuru yapacak olan kişilere hemen onay verecek. Üstelik 10.000 TL'ye kadar kredi onayı vereceğinden, şart aramayacak. Acil para ihtiyacı olan kişiler için yapılan bu kampanyaya bugünden itibaren başvurular başladı. 10.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, kredilerinizi kullanabilmeniz için banka kredi şartlarına uygun olmanız gerekiyor.

Kredi Başvuru Şartları

Bankalardan kredi alacak kişilerin 18 yaşından büyük olması istenecek. Bankalar yaptıkları bu duyuru ile birlikte, 18 yaşından büyük olan kişilerden hemen onay alınacağı duyuruldu. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, 18 yaşından büyükseniz, kredi notunuzda en az 1200 ve üzerindeyse, kredi başvurusu yaparak 10.000 TL'ye kadar kredinizi kullanabilirsiniz. 10.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak da kredi kullanabileceksiniz.

QNB Finansbank 10.000 TL Kredi Kampanyası İçin Duyuru Yaptı

TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarsanız, QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapmış olacaksınız. 5030 SMS numarasına mesaj attıktan 5 dakika sonra banka sizlere sonucu verecek ve bu sonuca göre kredinizi kullandıracaktır. QNB Finansbank üzerinden kredi alacak kişiler, onay alırsa, bu onaylı mesaj ile en yakın banka şubesinden kredi kullanabilecek. SMS ile kredi onayı alan ve bu bankada hesabı olan kişiler ise banka şubelerine gitmeden kredi alabilecekler. QNB Finansbank 10.000 TL'ye kadar kredi almak istiyen müşterilerine ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de başvuru imkanı sunacak. 1.39 faiz oranlarıyla verilecek olan bu kredilerde 3 ay erteleme ve 36 ay vadeli kredi kullanacaksınız.

Yapı Kredi Bankası 10.000 TL Kredi Başvurusu, SMS, Online ve Anında

Yapı Kredi Bankası üzerinden de 10.000 TL'ye kadar kredi alabileceksiniz. Banka yaptığı duyuru ile birlikte, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli düşük faizli kredi vereceğini açıkladı. Uygun faiz oranları ile kredi alacak olan müşteriler, ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, acil para ihtiyaçlarını giderebilirler. 10.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler, SMS atmak istiyorsa, Bireysel TC KİMLİK ve Aylık gelir bilgilerini 4411 numarasına mesaj olarak atabilirler. Banka bu şekilde TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapacak ve sizlere hemen kredi sonucunu verecek. Onaylanan kredinizi de en yakın Yapı Kredi Bankası üzerinden kullanabileceksiniz.