Akbank yeni kampanya duyurdu: 25.000 TL'ye kadar sıfır faizli ödeme vereceğini açıkladı! Son dakika haberi!

Akbank’tan kredi ihtiyacı olanlara kaçırılmayacak fırsat! Kredi isteyen vatandaşlara Akbank’tan faizsiz çılgın kampanya! Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte Akbank kampanyalarını güncelliyor. Limitlerde yükseltme yapan banka 25 bin liraya kadar kredi imkânı tanıyor. İşte kampanya ile ilgili detaylar…

Akbank yapmış olduğu teknolojik yatırımlar ile dijital bankacılıkta çığır açmaya devam ediyor. Müşteri sayısını arttırmak isteyen banka, geçtiğimiz aylarda öncüsü olduğu faizsiz kredi kampanyasını Nisan ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı. Mart ayında 10 bin liralık faizsiz nakit avans olarak toplamda 20 bin lira veren Akbank, kampanyada hem tarihi uzattı, hem de limitte yükseltme yaptı. Nisan ayında faizsiz krediyi 15 bin liraya yükselterek toplamda 25 bin liralık sıfır faizli finansman sağlayacak. Sunulan kredi sadece ilk kez müşterisi olan kişilere verilecek.

Akbank’tan 0 Faizli Kredi!

Akbank geçtiğimiz aylarda başlatmış olduğu faizsiz kredi ile nakit avans kampanyası bayağı ilgi görmüştü. Bunu örnek alan diğer bankalar da çalışma yürüterek faizsiz kredi ve nakit avans ödüllerini ilk kez müşterisi olan kişilere vermeyi uygulamaya soktu. Akbank tarafında Nisan ayında revize edilen kampanyada hem tarih uzatıldı hem de nakit limiti arttırıldı. Güncellenen kampanyada tutar 25 bin liraya çıkarıldı. Faizsiz olarak verilecek kredinin 10 bin lirası faizsiz olarak 15 bin liralık kısmı ise faizsiz nakit olarak verilecek.

Faizsiz Kredi Detayları

Akbank tarafından düzenlenen kampanyadan faydalanmak isteyenler 9 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasını indirerek Akbank’lı olmak istiyorum adımını izlemek koşulu ile müşteri olma sürecini tamamlaması gerekir.

Kampanyadan sadece ilk kez ve uzaktan müşteri olarak süreci tamamlayanlar faydalanabilecek. Kampanya kapsamına dâhil olan kredi tutarı bin lira ile 10 bin lira arasında olacak. Vade olarak 12 ay belirlendi.