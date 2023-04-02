Emeklilere Müjde! O Tarihte Hesaplara Yatacak!

En düşük emekli maaşına yapılan zamdan sonra milyonlarca kişinin gözü emekli ikramiyelerine çevrildi. Ramazan Bayramı’nın yaklaşma ile emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi de merak ediliyor. Bayram ikramiyesinde tarih açıklandı mı? Nisan ayının hangi günü emekli ikramiyesi verilecek? Merak edilen sorular arasında yer alıyor. Sonunda beklenen haber geldi. Emekliler Ramazan Bayramı’nda çiftte bayram yaşayacak. O tarihte ikramiyeler ödenecek. İşte konu ile ilgili detaylar…

Emekli maaşlarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşını yapılan zamdan sonra tutar 7 500 liraya yükselti. Gözler artık bayram ikramiyesinde. Milyonlarca emekli vatandaş emekliye ne zaman ikramiye ödenecek sorusuna cevap arıyor. Beklenen haber sonunda geldi. Emekliler bu haber ile çifte bayram sevinci yaşayacak. O tarihte hesaplara 2 bin lira yatacak. İşte yatırılacak tarih ve miktarı…

Emeklilere yönelik müjdeli haberler ardı ardına geliyor. Emekliler 1 100 lira yerine 2 bin lira emekli ikramiyesi alacak. Emekli maaşlarına gelen zamlardan sonra gözler emekli ikramiyesine çevrilmişti. Sonunda o tarih açıklandı. Peki, ödeme zamanı ne zaman?

Emeklilere Büyük Müjde Geldi!

En düşük emekli maaşına yapılan zamla birlikte tutar 7 500 liraya çıkmıştı. Bu habere sevinen emekliler, bayram ikramiyesinde de sevince boğulacak. Bayram ikramiyesine de zam geldi. Önceki yıl 1 100 lira olan ikramiye tutarı bu yıl 2 000 liraya çıkarıldı. Gelen zam haberi emeklileri sevince boğmuş oldu.

Yapılan açıklamaya göre; 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinde ödemeler bayram öncesi Nisan ayı içerisinde yapılacak, Kurban Bayramı ikramiyesi ise aynı şekilde bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödemesi yapılacak.

Başvuru Yapılacak Mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde emeklilik hakkı kazananlar, bayram ikramiyesine hak kazanmak için başvuru yapılması konusunda tereddüt yapıyor. EYT düzenlenmesinde emekli olmaya hak kazananlar her hangi bir şekilde başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor.