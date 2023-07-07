Akbank, internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda oyun harcamalarıyla ilgili bir kampanya başlattığını açıkladı. Kampanya kapsamında, 31 Aralık tarihine kadar Akbank kartlarıyla yapılan oyun harcamalarının yarısı geri ödenecek ve toplamda 50 TL'ye kadar iade kazanma fırsatı sunulacak.

Bu kampanyadan sadece 18-26 yaş aralığında öğrenci olan ve Üniversiteli Akbanklı programına dahil olan kişiler yararlanabilecek. Üniversiteli Akbanklı programına katılmak için Akbank Mobil uygulamasındaki Kampanyalar sayfasından "Üniversiteli Akbanklı'ya Katıl" seçeneğini işaretlemek veya web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak gerekmektedir.

Kampanya süresi boyunca Steam ve Epic Games platformlarında Akbank kartlarıyla yapılan harcamaların her ay yüzde 50'si, toplamda 50 TL'ye kadar iade edilecektir. Kampanya dahilinde maksimum indirim tutarı her ay için 50 TL ile sınırlıdır.

Bu kampanya, oyun platformlarının kendi web siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden Akbank'ın Bireysel Axess, Wings, Axess Öğrenci Kartı, Akbank Banka kartları veya bu kartların ek kartları ile yapılan ödemelerde geçerlidir. Ticari kartlar ve Bank'O Card Axess kampanyaya dahil değildir. Ayrıca, uygulama mağazalarından yapılan ödemeler de kampanya kapsamına girmemektedir.

Kampanya müşteri bazında uygulanmaktadır, her müşteri aylık olarak bir kez faydalanabilir. Chip-para kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilmemektedir. İndirimler, harcamayı takip eden ayın ilk 10 iş günü içinde ödemenin gerçekleştiği Akbank Banka veya Kredi Kartına yüklenecektir.

Kazanılan indirim tutarı, kampanya koşulları yerine getirildikten sonra ilgili harcamayı takip eden ayın 1-15 Şubat tarihleri arasında harcama yapılan karta iade edilecektir. İptal veya iade işlemleri durumunda yüklenen indirim tutarı geri alınacaktır. Eğer indirim tutarı kullanılmışsa, ekstreye ilgili tutar kadar borç yansıtılacaktır.

Kampanyaya konu dijital platformların üyelik şartları, koşulları ve fiyatlama politikaları ilgili marka ve kurumların yetki alanında bulunmaktadır. Bu nedenle, Akbank'ın bu platformların üyelik ve ücret politikaları ile kampanya süresince yapılacak değişiklikler konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.