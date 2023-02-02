10-20-30-40-50 bin TL ödeme alacak kişilere hemen nakit kampanyası başladı! Son dakika duyuru yapıldı

Kredi ihtiyacı olan vatandaşlara destek kampanyalarından faydalandırarak nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek olan Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi ödemesi vereceği açıklandı. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu yapabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, Yapı Kredi Bankası, sizlere, belgesiz olarak masrafsız kredi ödemesi vereceğini duyurdu.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

SMS KREDİ

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS ile işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazılarak, 44 11 numarasına mesaj göndermeleri durumunda kredi başvuruları gerçekleştirilir. 44 11 numarasına atılan mesaj ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde ödenmektedir. Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsunuz ve nakit kredi kullanmak istiyorsanız, işlemlerinizi hızlı bir şekilde hemen aynı gün içinde yapabilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi yapacağınız bu bankalar üzerinden kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Sms ile kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, aynı zamanda Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Kredi başvurunuzu mobil uygulama üzerinden yapmış olmanız durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri, sizlere 5 dakika içerisinde verildi ve hesaplarınıza ödeme olarak yatırılmaktadır.