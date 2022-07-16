Akbank ve QNB Finansbank Bugün Yaptığı Açıklamada Nakit İhtiyacı İçin Çözüm Olarak Kredi Vereceğini Duyurdu! Son Dakika...

QNB Finansbank ve Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar ödenecek olan bu kredilerde şartları uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunulmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu bu iki banka üzerinden gerçekleştirerek gelir belgesiz ve masrafsız olacak şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyada özellikle banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi olabileceği haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu iki banka üzerinden düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde 18 yaş üzerinde olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes başvuru gerçekleştirebiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu SMS ile yapabilir ve oturduğunuz yerden ne kadar kredi onay alacağınızı görebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz ücretli bir mesaj ile birlikte bu bankadan kredi onayı alıp alamayacağınızı görebiliyorsunuz. QNB Finansbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankadan kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Banka müşterisi olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor veya banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de krediyi kendi hesaplarına yatırabiliyor. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, ayrıca banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz kredi kullanabilir.

AKBANK

Akbank müşterisi olan kişiler, Akbank Direk, şifresi almaları durumunda, şubelere gitmeden tüm bankacılık işlemlerini yaptıkları gibi, ayrıca ihtiyaç kredisi ve kredi kartı işlemlerinde, buradan takip edebilir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını yaparak hızlı bir şekilde 36 ay vadeli kredi kullanabiliyor. Banka şubelerine giderek işlem yapmak istiyorsanız, kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonu üzerinden ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir.

Akbank, SMS ile kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusu yapmış olursunuz.