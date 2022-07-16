Resmi Gazetede Yayınlanan Emekli Ödemeleri Hesaplara Yatmaya Başladı! Emekliye Ek Ödeme Kararı Umut Oldu!

Emekli ödemesi almak isteyen vatandaşlara bankalar üzerinden yeni bir duyurusu geldi. Resmi internet sitesi üzerinden ve Resmi Gazete üzerinden de yayınlanan bu haberde, emekli maaş hesabınız üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, 10000 TL'ye kadar ek para ödemesi alabileceksiniz.

Emekli maaş ödemesini, kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar ile birlikte bazı özel bankalar yaptıkları bu kampanyalarda özellikle nakit ihtiyacı olan kişilere artı para olarak kredili mevduat hesabı imkanı sunacak. Emekli maaş ödemesini aldıktan sonra Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde sonuç alabilecek ve nakit kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, bu nakit başvurusunda bulunmak istiyorlarsa başvurularını internet bankacılığı üzerinden de istedikleri zaman yapabiliyorlar. Emekli maaş almış olduğunuz hesap üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparsanız, sizlerde hızlı bir şekilde kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden artı para olarak sizlere yatacak olan bu paraların internet bankacılığı uygulamasına giriş yaptıktan sonra emekli maaş hesabınıza giriş yapacak ve buradan başvurunuzu gerçekleştirerek arka para alacaksınız.

10 bin TL'ye kadar ödenecek olan arka paralar da 12 ay vadeli taksitli nakit avans özelliği de bulunmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda artı para olarak alacağınız bu paraları, isterseniz harcayabilir isterseniz de başka bir hesaba gönderebilirsiniz.

Bankalar, ayrıca, vatandaşları ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak!

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişiler kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerinden yapabilir. Daha önce bu bankalardan kredi kullanmış olsanız bile sizlere 15000 ve 25000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde 36 ay vadeli işlem yapılmaktadır.