Akbank ve Garanti Bankası Düşük Faizli 36 Ay Vadeli 50.000 TL Verecek

Bankaların son zamanlarda yapmış olduğu düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları da Garanti Bankası ve akbank'ta başladı. Bu iki bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasında 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan ve kendi Bankasından maaş müşterisi olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullandırılacak ve bu kullandırılacak olan kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapabileceksiniz. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme de yapabiliyorsunuz.

İki bankanın yapmış olduğu bu kredi kampanyası sonrasında Garanti Bankası ve Akbank hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini duyurdu. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notu 1100 ve üzerinde olması şartı ile ve ayrıca sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda en az üç aydır sigortasının olması durumunda kredi onayı verilecek ve hemen aynı gün içinde kredi kullanacaksınız. Garanti Bankası ve Akbank üzerinden kredi kullanacak olan kişinin emekli olması durumunda ise emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden almaları şartı ile onay verilir.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerinden banka internet sitesinden banka müşteri hizmetleri numarasından banka ATM sinden ve maaş müşterisi veya hesabı olan kişiler ise Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilir. Özellikle masrafsız ve gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız Akbank direkt uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve onaylanan krediyi hemen hesaba aktararak banka şubelerine gitmeden Kredi kullanmış olursunuz.

Garanti Bankası ve Akbank üzerinden verilen bu kampanyalardan yararlanacak olan kişileri en kolay yöntem masrafsız ve gelir belgesiz olarak bu bir uygulamalara üzerinden verilen kredi kampanyasıdır.

Garanti Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden hemen kredi başvurusu yaparak aynı gün içinde kredi kullanmak istiyorsanız size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek sadece kimliğiniz ile birlikte kredi başvurusu yapabilir ve gelir belgesiz kredi onayı alırsanız hemen Kredi kullanımı gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası ayrıca resmi internet sitesi üzerinden ve bankanın mobil uygulamasını kullanan kişilere de 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli kredi veriyor. Bankalar kişilerin Kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanacağı için başvuru yaptıktan ve onay aldıktan sonra faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. Kişilerin Kredi notuna göre faiz oranları da değişiklik gösterebilir.