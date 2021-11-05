Ziraat Bankası 0.55 ve 0.88 Faizli Krediyi Kısa Süre Vereceğini Açıkladı

Ziraat Bankası son dakika yapmış olduğu duyuru ile birlikte 0.55 ve 0.88 faizli ihtiyaç kredisi ve konut kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu düşük faizli kredi kampanyaları ile birlikte müşterilere Umut olmaya devam ediyor. Ziraat Bankası son dakika olarak yapmış olduğu yeni bir duyuru da 0.55 faizli konut kredisi ve 0.88 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgiler verdi.

Banka Kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte Kredi kullanacak olan müşterilere belirtilen şartlar dahilinde kredi onayı vereceklerini ve bu kampanyanın kısa süreli olarak süreceğini söyledi. Ziraat Bankası üzerinden 0.55 faizli ve 0.88 faizli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda sizlere hemen kredi onayı sunulacaktır.

Ziraat Bankası 0.55 faizli ve 0.88 faizli ihtiyaç kredisi ve konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilerin her zaman ilk tercih ettiği banka şubelerinin başında gelmektedir. Yapılan son kredi kampanyasında özellikle 0.88 faizli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin Daha önce bu bankadan kredi kullanmış olması ve emekli çalışma maaşlarını da Ziraat Bankası üzerinden almaları gerekmektedir. Daha önce bu bankadan kredi kullanmış olan kişiler 0.88 faizli ihtiyaç kredisi kullanamaz.

Konut kredisi için de aynı şartlar geçerli olmaktadır. 120 ay vadeye kadar verilen ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay veya 6 ay erteleme yapabileceğiniz 0 55 faizli krediyi kullanmak istiyorsanız Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı veya çalışma maaşı almanız gerekmektedir. 0.55 faizli konut kredisi alacak olan kişiler ayrıca sıfır ev alımlarında ve 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde bu desteği alabilirler.

Kredi başvurusu yapmak istiyorsunuz size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeleriniz ile birlikte Kredi başvurusunu yapabilir veya banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi veya konut kredisi başvuru formunu doldurarak düşük faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz.