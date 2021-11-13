Akbank ve Denizbank üzerinden anında onay alacağınız 8.000 TL kredi kampanyası başladı

İhtiyaç kredilerinde bankalar özellikle düşük limitli kredi verecekleri kişilere uygun faiz oranları ile ve kimlikle hemen kredi ödemektedirler. Sizlerde 8.000 tl kredi başvurusu yapacaksanız, Akbank ve Denizbank'tan banka şartlarına uygun olmanız durumunda kredi onayı alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, kredi faiz oranlarını kredi notuna göre belirlediğini bilmesi gerekiyor. Bu 2 banka ve diğer bankalardan da ihtiyaç kredisi kullanacaksanız, bankanın politikalarına uygun müşteri olmanız gerekecektir. Kredi sonucu uygun olan, banka şartları iyi olan kişiler akbank ve denizbank üzerinden 8.000 tl kredi kullanabilirler. Şimdi sizlere bu iki bankadan nasıl kredi alacağınızı söyleyelim. Banka şubeleri veya bankaya gitmeden kredinizi kullanabilirsiniz.

Akbank 8.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank özellikle uygun faizli kredileri sadece banka şubelerinden değil, online internet bankacılığı üzerinden de vermektedir. Kredi başvurusu yapacak olan müşterinin, banka hesabı varsa, bu hesaba bağlı olarak bir internet bankacılığı şifresi alması gerekecektir. İnternet üzerinden online kredi başvurusu sadece Akbank direkt kredisi olarak verilmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda onay alırsanız, krediniz hemen hesaba yatacak ve bankaya gitmeden kredinizi kullanacaksınız. Akbank 8.000 Tl kredi aldığınızda banka sadece online kredi vermez. Banka şubesinden de kimlik ve gelir belgenizi vererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Aldığınız kredilerde 8.000 tl 36 ay vade yapacak ve bu vadeye göre kredinizi 3 ay ertelemeli kullanacaksınız. Akbank ATMsine giderek veya müşteri hizmetleri numarasını da arayarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Denizbank 8.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için banka şubesine sadece ki likle gidebilirsiniz. Ayrıca banka müşterilerine uygun faizlerle sms atarak da kredi imkanı vermektedir. Kredi başvurusu yağtığınızda sms ile hemen yanıt alabilirsiniz. Sms kredi başvurusu için cep telefonu sms kısmına girip Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazın 3280e gönderin. Kredi sonucu hemen size mesaj olarak gelecektir. Onaylanan kredinizi banka şubesinden kimlikle kullanabilirsiniz.

Ayrıca bankanın internet sitesine girerek de kredi başvuru formunu doldurup işlem yapabilirsiniz. Kredi sonucu eğer olumlu olacaksa, kredi başvurusu yapan kişi olumlu mesajı ile en yakın banka şubesine giderek kredisini kullanabilir. Bankadan onay alacaksanız 1200 ve üzerinde bir kredi skorunuzun olması gerekiyor. Kredi skoru uygun olan kişiler, ancak bankadan onay alabilir.

Bu iki bankanın da kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, yukarıdaki yöntemler ile başvuru yapabilirsiniz. Eğer emekliyseniz ve kredi almak istiyorsanız, bu bankalardan hangisi ile işlem yapacaksanız başvuru yapabilir, maaşınızı taşıdığınızda daha yüksek oranda kredi kullanabilirsiniz. Emekli ve çalışanlar bu bankaların 2021 yılında yaptıkları ayrıca borç transfer kredisi kampanyasına da katılabilirler.