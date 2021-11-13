5.000 TL acil destek kredisi ve faizsiz kredi veren bankalar kampanyalarını güncelledi

Mart 2020 ayından beri, ülkemizde olan salgın hayatımızı olumsuz etkilemiştir. Bu etkilemede en büyük faktör maddi sıkıntılardır. Maddi sıkıntımız olduğu zamanda, ilk tercihimiz bankalar olmaktadır. Bankalarda müşterilerin yanında olmak için, uygun kredi kampanyaları yapmaktadırlar. Müşterilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de faizsiz kredi olup olmadığıdır.

Faizsiz kredi , katılım bankaları haricinde hiçbir bankada şu an için verilmemektedir. Bu bankalar islami şartlara uygun olarak kredi imkanı sağladıkları için, kredi verirken faiz uygulamazlar. Bu sebeple kişilerde gönül rahatlığı ile faizsiz kredi alabilmektedirler. Ülkemizde bulunan kamu ve özel bankalarının 5.000 TL destek kredisi kampanyası başladığı için katılım bankaları da bu kredi için müşterilerine destek vermektedirler. Şimdi sizlere 5.000 TL acil destek kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, bunun hakkında bilgiler vereceğiz. İşte detaylar…

Kuveyt Türk Katılım Bankası 5.000 TL Acil Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğer para ihtiyacınız varsa ve faizsiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız, katılım bankası olan Kuveyt Türk üzerinden hemen başvuru yapabilirsiniz. Banka 5.000 TL krediyi 36 ay vadeye kadar vermektedir. 3 ay ertelemeli olarak alacağınız bu kredilerde uygun kar payı oranları uygulanacaktır. Bu bankanın yaptığı tüm kredi kampanyalarında faiz yerine kar payı uygulanır. Ayrıca yapılacak olan bankacılık işlemlerinde de faiz kelimesini duymazsınız. Bu sebeple dinimize uygun olarak helal kredi almış olursunuz. Size en yakın Kuveyt Türk şubesine giderek kimliğinizle başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası 5.000 TL Acil Destek Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Katılım bankası, ülkemizdeki kamu katılım bankasıdır. Bu banka Ziraat Bankası ortaklığında, katılım bankası olarak kurulmuştur. Durum böyle olunca da devlet destekli kredileri faizsiz olarak vermektedirler. Ziraat Katılım Bankası üzerinden 5.000 TL acil destek kredisi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi sıfır faizli olarak kullanabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Başvuru için en yakın banka şubesine gitmeniz yeterlidir.

Türkiye Finans Katılım Bankası 5.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye Finans bankası üzerinden de faizsiz kredi kullanabilirsiniz. Banka şartlara uygun olan müşterilere hemen kredi imkanı sunmaktadır. Verdikleri kredilerde faiz yerine kar payı uygularlar. 5.000 TL kredi aldığınızda devlet destekli olarak alırsanız 6 ay ertelemeli ve 30 ay vadeli olarak kredi kullanacaksınız. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın banka şubesinden kimlikle başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sonrasında kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilerin bu bankadan onay alacaklarını söyleyebiliriz.