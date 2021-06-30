Akbank ve Denizbank Limitsiz Kredi Kartı Vereceğini Duyurdu, Üstelik Kart Alana 10000 TL Ücretsiz Para Verilecek

Akbank ve Denizbank üzerinden bugünden itibaren kredi kartı başvurusu yapacak olan kişilere müjdeli haber geldi. Bankalar kendi internet sitesinden de yaptığı bu kampanya ile birlikte, kredi kartı alacak kişilere limitsiz kredi kartı verecek. Akbank ve Denizbank üzerinden yapılan bu kampanyanın detayları da belli olmaya başladı. Daha önce bankalardan kredi kartı almış veya alamamış her TC vatandaşı başvuru yapabilecekler. Akbank ve Denizbank'ın yaptığı bu kampanya sonrasında bankalardan işlem yapacak kişiler, isterlerse 10.000 TL'ye kadar şartsız olarak ihtiyaç kredilerini de banka hesaplarına aktarabilecekler.

Limitsiz Kredi Kartı Şartları Nedir?

Akbank ve Denizbank'ın son dakika kampanyası olarak başlattığı bu kampanyaya katılacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda limitsiz kredi kartı başvurusu yapabileceklerdir. Banka kredi kartı başvurusu yapan kişilere en az 2.000 TL ve üzerinde, kişilerin banka çalışma performansına göre kredi kartı onayı verecekler. Kredi kartı limitinin oluşmasında, sizin daha önceki kart kullanımlarınız ve kredi kartı ödeme performanslarınız öncelik tanıyacaktır. Ayrıca kredi notu, banka kredi sicili de sizin yüksek kredi kartı limitinizin oluşmasını sağlayacak.

Akbank Axess Kredi Kartı

Akbank'ın yaptığı bu kampanyada Akbank Axess kredi kartı verilecek. Akbank'ın Axess kredi kartı başvurusunu akbank.com internet sitesinden veya banka müşterisi olmanız durumunda Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Akbank kredi kartına başvuru yapmak isteyenler AXESS yazıp boşluk bırakın TC KİMLİK yazarak 5990 numarasına mesaj atarsa, kredi kartı başvurusu yapmış olacaklar. Ayrıca 444 25 25 numarasından da kredi kartı başvurusu yapılmaktadır.

Denizbank Bonus Kredi Kartı

Denizbank üzerinden yapılan limitsiz kredi kartı kampanyası da Denizbank Bonus Kart olarak verilecek. Klasik veya Taraftar bonus kredi kartı alabilirsiniz. Başvurunuzu banka şubelerinden yapabilir veya bankanın internet sitesi üzerinden "denizbank.com" işlem yapabilirsiniz. SMS ile kredi kartı başvurusu yapmak isteyenler de KKART yazıp boşluk bırakın TC KİMLİK numarasını 3280 numarasına yazarak gönderebilirler. Başvuru yaptıktan 5 dakika sonra kredi sonucu sizlere gelecek ve onaylı mesaj gösterilecektir.

10.000 TL Kredi

Akbank ve Denizbank üzerinden kredi kartı başvurusu yapan ve kredi kartı başvurusu onay alan kişiler, 10.000 TL'ye kadar kredi kullanabileceklerdir. Akbank Direkt uygulamasını kullanarak veya Denizbank Mobil uygulaması üzerinden de 10.000 TL kredi için başvuruda bulunabileceksiniz. İhtiyaç sahibi olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri hemen alabileceklerdir. 10.000 TL kredi almak istiyorsanız, kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Onaylanan krediler banka şubelerine gitmeden başvuru yaptığınız banka hesabına yatacaktır.