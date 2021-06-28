Son Dakika Haber: Emekliye Müjde Geldi, Duyuru SGK'dan Yapıldı, 20000 TL ve Üzeri Nakit Çok Kolay Alınacak! Tek Şart Var

Son dakika haber ile emekli olan kişilere müjde geldi. SSK, Emekli Sandığı ve Memur emeklisi olanlar ile birlikte Dul-Yetim Maaşı alan kişilere 20.000 TL ve üzerinde nakit verilecek. Emekli olan kişiler, yapılan bu son kampanyayı oldukça merak ediyorlar. Emekli olan kişiler, emekli maaşları üzerinden 20000 TL nakit nasıl alacaklar? Emekliler için belirlenen bu kampanya son dakika haberi olarak duyuruldu. SGK ve devlet destekli emekli kredisi verilecek. İşte sizlerde bu nakit desteğini nasıl alabilirsiniz, haberimizde öğrenebilirsiniz.

Emekli Olanlara Müjdeli Haber! Son Dakika

Emekli olan kişiler, maaş aldıkları bankalar üzerinden kredi kullanabilecekler. Üstelik kredi borcu olsa bile 20 bin TL üzerinde kredi alabileceklerdir. Emekli olan kişilere verilen bu destek kredilerinde 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak işlemler yapılacaktır. Emekli olan kişiler, müjdeli haberi kamu bankalarından aldılar. Kamu bankaları ile birlikte, bazı özel bankalarda bu kampanyayı yapmak için kolları sıvadı.

Özel bankalar ve kamu bankalarının yaptığı bu emekli kredisinde tek şart, maaş müşterisi olmanızdır. Maaş müşterisi olan kişiler, belirli şartlara göre bu kredileri kullanabileceklerdir. Maaş müşterisi olan kişiler, kredi ve kredi kartı yüzünden icralık değilse, kredi notu düşük olsa bile onay alabileceklerdir. Kredi için ilk göze batan kamu bankaları oluyor. Kamu bankaları üzerinden kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Kamu Bankaları Duyurdu! İşte Son Detaylar...

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapabilecek ve bu kredileri hemen onaylı bir şekilde alabileceksiniz. Emekli olan kişiler, kredilerini bu bankalardan alabileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan birisi sadece kendi bankasından maaş ile başvuru yapabilecektir. Ayrıca bu bankalardan kredi kullanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden de 20.000 TL ve üzerinde kredi kullanabilirsiniz. 20 bin TL kredi onayı alan kişiler 36 ay vadeli kredi kullanabilirler. 36 ay vadeli kredi kullanan kişiler, 3 ay ertelemeli kredi kullanabileceklerdir. Vakıfbank ve Halkbank'ta aynı Ziraat Bankası'nda olduğu gibi kredileri online olarak vermektedir.

Özel Bankalar Yeni Başladı

Özel bankalar üzerinden de emekli kredisi alabilirsiniz. Özellikle Denizbank, QNB Fİnansbank, Akbank ve TEB bankası emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere, hem kredi hem de emekli promosyonu alabileceklerdir. Özellikle Şekerbank, Burgan Bank, ICBC Bank kredilerde hemen kredi notu düşük olsa bile onay veren bankalardır. Bu bankalardan emekli maaşı alan kişiler, düşük faizlerle kredi kullanabilirler.