Akbank ve Denizbank Duyurdu: Bankamatik Kartı Kullananlara 32000 TL Ödeme Yapacağım Dedi!

Akbank ve Denizbank üzerinden, bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 32.000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacağı haberi verildi. Akbank ve Denizbank üzerinden nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak ödemeler gerçekleştiriliyor.

Akbank Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara belirli kredi politikalarına uygun olarak hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız ve uygun kredi faiz oranları ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirerek destek alabilecek ve onaylanan kredileri hesaplarımıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanacaksınız.

Akbank ve Denizbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, cep telefonumuz aracılığı ile birlikte işlem yapmak istiyorsanız, iki bankanın da sizler için hazırlamış olduğu SMS kredi servisini kullanabilirsiniz.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak göndermesi gerekiyor. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak hemen aynı gün içinde öğrenebileceksiniz.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.