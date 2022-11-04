A101 Marketlerinde Hiç Bitmeyen İndirimler Dönemi Yaşanıyor! Şok İndirim! Bir Ürün 75 TL’den 54 TL’ye Düşer Mi?

A101 Marketleri Zincirinin 03 Kasım 2022 tarihi itibari ile raflarda yerini alacak olan çok sayıda üründe tam % 45’lere varacak indirimler söz konusu oluyor. Hatta olmayacak bişey oldu ve bu hafta fiyatı 75 TL olan bir ürünün fiyatı 54,90 TL gibi bir fiyata çekildiğini görenler indirimde devrim yapıldı demekten kendini alamıyor. Sayısız üründe yapılan ciddi oranlardaki indirimleri ile gündemden hiç düşmeyen A101 marketin kampanyalı ürünleri kaçırılmaz! Kampanyalı olan ürün kalemlerini katalog haline getirerek yayınlayan bu markette inanılmaz indiriervar. Özellikle de çay, peynir, zeytin, bakliyat, temizlik malzemeleri ile diğer temel gıda kalemlerinde ciddi oranlarda indirimlerin yapıldığı görülüyor.

A101’de Çılgın Kampanyalar Söz Konusu! Kampanya Bu Ayın 10'una Kadar Devam Ediyor! Yetişen Kapıyor!

Aktuel indirim katalokları ve resmi internet sitesinden indirimlerini duyuran yayınlayan A101 markette göreceğiniz fiyatlara inanamayacaksınız. Bu gün sabah siz de stoklarla sınırlı indirili ürünlerden yararlanmak için A101’in önündeki müşteri kuyruğuna girerek ilgilendiğiniz ürünleri almak için çaba sarf edebilsiniz. Söz konusu indirimler bugün standlarda yerlerini alacak. Yetişen kapıyor, erken davranan kazanıyor. Bu ürünler az miktarda stoklandı. Çoğundan 5 tane bile yok! Kampanyalardan yetişen kapıyor. Bu haftaki aktuel kataloğu indirim görmüş olan ürünleri ile yine çok konuşuluyor! Bugün başlamış olan indirim rüzgarı tüm A101 şubelerinde esmeye devam ediyor.

A101’in İndirim Görmüş Ürünleri

A101 de bu hafta Torku Sade Helva 500 G 44,90 TL olan fiyatı yerine 34,90 TL olacak Alo Toz Deterjan 4 Kg 99,95 TL den 79,95 TL olan indirimli fiyatı ile raflarda yerini alacak. Ayrıca Ovadan Osmancık pirinç çeşitleri 2500 G 64,75 TL yerine 58,50 TL’den müşterilere satışa sunuluyor. Bunların yanı sıra Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml 84,95 TL yerine 64,95 TL bitmedi Lipton Çay Yellow Label 1000 G 89,50 TL yerine 75.50 TL’den satılacak. En çok satılan ürünlerden Rinso Sıvı Deterjan Kömür Siyahlığı 3 L 75 TL yerine 54,90 TL’den satışa sunuldu.