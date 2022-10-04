Akbank ve 2 Özel Bankanın Yeni Kampanyası Alkış Topladı! 3 Bankadan Yenilikçi Hareket ve Bankasız Nakit Ödemeleri Başlad

Akbank Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi kullanacak olan vatandaşlara acil ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını bu bankalar üzerinden yaparak, artık şubelere gitmeden de internet üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilmektedir. Akbank Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların bu üç banka üzerinden de yapılan kredi politikalarına uygun olmaları durumunda şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini yapabileceğini söylemek isteriz. Akbank Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden nakit kredi alacak kişilere banka hemen sonuç verir ve bu sonuca göre kredileri hesaplarına atarak kullandırılmaktadır.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, SMS atarak işlem yapabilir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Başvurunuzu yapmak için ücretli bir mesaj atmanız gerekiyor. Kredi notuna göre değerlendirme yapacak olan bu bankalar üzerinden sizlerde hemen sonuç alabileceksiniz. Banka kredi şartlarına uygun olan kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte, hemen aynı gün kredi ödemesi alabileceklerdir.

Denizbank ve Garanti BBVA

Denizbank ve Garanti BBVA üzerinden de internet bankacılığı üzerinden kredi veriliyor. Banka hesabı olanlar banka internet şfiresi ile birlikte kredi başvurusu yapacak, onaylanan bu krediler hesaplara yatacak ve onaylanan krediler kişilerin kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak sunulacaktır. Kredi notunuza göre işlem yapacağınız bu kredilerde başvuru yaparak kredi alacak kişilere banka hemen sonuç vermektedir.