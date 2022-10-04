Emekli maaşı alanlar dikkat! Son 7 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor! Bu sabah başlayacak!

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, nakit kredi kullanabileceğiniz kampanyalardan sizlerde faydalanmak istiyorsanız, başvuru yapmadan önce işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde 7 gün içerisinde kredi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni Emekli Kredisi kampanyasında 7 gün içerisinde emekli maaşını bankaya taşıyıp, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hem yüksek limitli, emekli promosyonu, hem de yüksek limitli kredi imkanı sağlanacaktır.

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olarak işlem yapacak olan Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan ve maaş, taşıma işlemlerini yapacak olan emeklilere 100000 TL'ye kadar yirmidört ay vadeli kredi vereceğini de açıkladı.

BAŞVURU GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden emekli maaş hesaplarınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu bu bankalar üzerinden hemen yapmak istiyorsanız size en yakın şubeye giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabilirsiniz. bankanın mobil uygulamasını kullanarak te kredi başvurularında bulunabilecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yükseklikte, ihtiyaç kredileri ve borç kapatma kredileri kullandırılmaktadır.

BAŞVURU YAPI KREDİ BANKASI

Başvurularını Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak veya bankanın internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşlar, ücretli mesaj atarak bu bankadan kredi onayı alabilmektedir.

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, aralarda boşluk bırakıp, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Kredi başvurusu onay alan vatandaşlar ise en yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak da aynı gün içinde kullanabileceklerdir.

Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak, kredi başvurusunda bulunabilecek onaylanan kredilerinizi 7 gün içerisinde almanız durumunda da şartlara uygun olarak daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceksiniz.