Akbank ve 2 Bankadan Duyuru: Yeni Kampanyada, Şartsız, Kefilsiz, Ödemeler Kişilerin IBAN numarasına Yapılacak!

Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, uzun vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanyalar kapsamında, banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılmaktadır.

Akbank, SMS veya internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara hizmet vermektedir. İhtiyaç kredisi başvurusu için SMS yoluyla başvuruda bulunmak isteyenler, "kredi" yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını yazarak 44 25 numarasına gönderebilirler. Akbank Direkt uygulamasını kullanarak başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri verilmektedir. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmaları durumunda, 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası da ihtiyaç kredisi kampanyası yapmaktadır. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden almış olduğunuz 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden verilmektedir. Banka hesabı olan vatandaşlar, müşteri hizmetleri numaralarını arayarak almış oldukları internet şifreleriyle birlikte bankaların kendi mobil uygulamaları üzerinden 50000 TL kredi başvurusu yapmaları durumunda 36 ay vadeli kredi ödemesi alabilmektedir.

Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Akbank, uygun faiz oranları ve 3 ay ertelemeli seçeneği ile ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlemektedir. İnternet bankacılığı uygulamaları veya SMS yoluyla başvuru yapılabilen kampanya, kısa sürede sonuç vermektedir.

Garanti ve Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası da nakit ihtiyacınızı karşılamak için ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlemiştir. 36 ay vadeli kredi kampanyası, bankaların kendi mobil uygulamaları üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.